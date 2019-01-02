İzmir'de Asayiş Uygulamaları
2 saat önce
İzmir'de jandarma ekiplerinin yaptığı denetimlerde aranan 26 kişi yakalandı.
İzmir
'de jandarma ekiplerinin yaptığı denetimlerde aranan 26 kişi yakalandı.
İl Jandarma
Komutanlığı ekipleri, kent genelinde huzur ve güven ortamının devamı için 2 bin 319 personelin katılımıyla bir dizi asayiş uygulaması gerçekleştirdi.
873 noktada kontrol noktası oluşturan ekipler 25 bin 938 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusunun yaptı. Çeşitli suçlardan haklarındaki yakalama kararı bulunan 26 zanlı gözaltına alınırken 42 kişiye adli, 29 kişiye de idari işlem yapıldı. Bu kişilere toplam 17 bin 746 lira para cezası kesildi.
Yapılan aramalarda ise 1 ruhsatsız av tüfeği ile 85 gram esrar ele geçirildi.
Trafik denetimlerinde 61 araç trafikten men edilirken yakalama kaydı bulunan 13 araç muhafaza altına alındı, 225 araca da 167 bin 654 lira trafik cezası verildi.
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Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 03:37 Kaynak: AA
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