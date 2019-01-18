İzmir'de Asayiş Uygulamaları
1 saat önce
İzmir'de jandarma ekiplerinin yaptığı denetimlerde aranan 6 kişi yakalandı, 21 araç trafikten men edildi.
İzmir
'de jandarma ekiplerinin yaptığı denetimlerde aranan 6 kişi yakalandı, 21 araç trafikten men edildi.
İl Jandarma
Komutanlığı ekipleri, kent genelinde huzur ve güven ortamının devamı için bir dizi asayiş uygulaması gerçekleştirdi.
Kentin çeşitli noktalarında kontrol noktaları oluşturan ekipler, 5 bin 756 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusunu yaptı. Çeşitli suçlardan haklarındaki yakalama kararı bulunan 6 zanlı gözaltına alındı.
Denetimlerde, 354'ü servis olmak üzere 2 bin 827 araç sorgulandı, 3'ü servis olmak üzere 21 araç trafikten men edildi.
Bu araçlara 4 bin 652 lira trafik cezası kesildi.
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Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 11:42 Kaynak: AA
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