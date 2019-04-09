İzmir'de Asayiş Uygulamaları

İzmir
'de Emniyet Müdürlüğü
ekiplerince mart ayında yapılan operasyonlarda çeşitli suçlardan aranan 383 kişi yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, polis ekipleri nisan ayının başlangıcından bu yana il genelinde suç ve suçlularla mücadele kapsamında asayiş uygulamaları yaptı.
Bu denetimlerde 597 araç ile 210 motosiklet kontrol edildi, 18 bin 740 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulaması yapıldı.
Çeşitli suçlardan arandığı tespit edilen 383 kişi adli makamlara teslim edildi.
Uygulamalarda ayrıca 6 ruhsatsız tabanca, 47 mermi, 1 adet kurusıkı tabanca, 3 ruhsatsız av tüfeği, 8 fişek, 316 gram esrar, 10 gram kokain ve 20 uyuşturucu hap ele geçirildi.