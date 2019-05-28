Son Dakika Haberleri: İzmir'de asayiş uygulamaları
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İzmir'de asayiş uygulamaları

1 saat önce

İzmir'de Emniyet Müdürlüğü ekiplerince son bir haftada yapılan denetimlerde çeşitli suçlardan aranan 375 kişi gözaltına alındı.

İzmir'de asayiş uygulamaları, System.String[]
İzmir'de Emniyet Müdürlüğü ekiplerince son bir haftada yapılan denetimlerde çeşitli suçlardan aranan 375 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, polis ekipleri il genelinde suç ve suçlularla mücadele kapsamında 20 - 27 Mayıs tarihlerinde belirlenen noktalarda uygulamalar yaptı.
Emniyetin farklı birimlerinin yer aldığı uygulamalarda, 526 araç ile 314 motosiklet kontrol edildi, 20 bin 393 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulaması yapıldı.
Kontrollerde çeşitli suçlardan arandığı tespit edilen 375 kişi yakalandı.
Uygulamalarda 9 ruhsatsız tabanca, 113 mermi, 6 kurusıkı tabanca, 3 av tüfeği, 48 gram esrar ve 52 uyuşturucu hap ele geçirildi.
Ekiplerin sorguladığı 314 motosikletin 3'ünün ise çalıntı olduğu tespit edildi.
Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 01:14 Kaynak: AA
Polis, Emniyet Müdürlüğü, İzmir, Güncel
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