Son Dakika Haberleri: İzmir'de asayiş uygulamaları
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İzmir'de asayiş uygulamaları

2 saat önce

İzmir'de Emniyet Müdürlüğü ekiplerince son bir haftada yapılan denetimlerde çeşitli suçlardan aranan 272 kişi gözaltına alındı.

İzmir'de asayiş uygulamaları, System.String[]
İzmir'de Emniyet Müdürlüğü ekiplerince son bir haftada yapılan denetimlerde çeşitli suçlardan aranan 272 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, polis ekipleri, il genelinde suç ve suçlularla mücadele kapsamında 24-30 Haziranda belirlenen noktalarda uygulamalar yaptı.
Emniyetin farklı birimlerinin yer aldığı uygulamalarda, 481 araç ile 264 motosiklet kontrol edildi, 16 bin 719 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulaması yapıldı.
Kontrollerde çeşitli suçlardan arandığı tespit edilen 272 kişi yakalandı.
Uygulamalarda 4 ruhsatsız tabanca, 34 mermi, 4 kurusıkı tabanca, 1 av tüfeği, 61 gram esrar ile 196 uyuşturucu hap ele geçirildi.
Ekiplerin sorguladığı 264 motosikletin 2'sinin ise çalıntı olduğu tespit edildi.
Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 02:22 Kaynak: AA
Emniyet Müdürlüğü, Polis, İzmir, Güncel
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