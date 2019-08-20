İzmir'de asayiş uygulamaları

İzmir'de Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 15-18 Ağustos 2019 tarihleri arasında yapılan denetimlerde çeşitli suçlardan aranan 468 kişi gözaltına alındı.

İzmir'de Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 15-18 Ağustos 2019 tarihleri arasında yapılan denetimlerde çeşitli suçlardan aranan 468 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, polis ekipleri il genelinde suç ve suçlularla mücadele kapsamında belirlenen noktalarda uygulamalarını sürdürdü.

Emniyet, 15-18 Ağustos'ta gerçekleşen uygulamalarda, bin 148 araç ile 509 motosiklet kontrol edildi, 28 bin 558 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulaması yapıldı.

Kontrollerde çeşitli suçlardan arandığı tespit edilen 468 kişi yakalandı.

Uygulamalarda 5 ruhsatsız tabanca, 50 mermi, 1 kurusıkı tabanca, 1 ruhsatsız pompalı av tüfeği, 4 gram kokain, 2 gram eroin ile 77 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Ekiplerin sorguladığı 509 motosikletin 3'ünün ise çalıntı olduğu tespit edildi.











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Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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