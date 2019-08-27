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İzmir'de asayiş uygulamaları

54 dakika önce

İzmir'de Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekiplerince 19-25 Ağustos 2019 tarihleri arasında yapılan denetimlerde çeşitli suçlardan aranan 207 kişi gözaltına alındı.

İzmir'de asayiş uygulamaları, System.String[]

İzmir'de Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekiplerince 19-25 Ağustos 2019 tarihleri arasında yapılan denetimlerde çeşitli suçlardan aranan 207 kişi gözaltına alındı.


İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, polis ekipleri il genelinde, suç ve suçlularla mücadele kapsamında belirlenen noktalarda uygulamalarını sürdürdü.


Polis ekiplerince, uygulamalarda, 541 araç ile 237 motosiklet kontrol edildi, 13 bin 559 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulaması yapıldı.


Kontrollerde çeşitli suçlardan arandığı tespit edilen 207 kişi yakalandı.


Uygulamalarda ayrıca 6 ruhsatsız tabanca ve 50 mermi, 5 kurusıkı tabanca, ruhsatsız pompalı av tüfeği ile 79 gram esrar, 5 gram kokain ve 105 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Emniyet Müdürlüğü, İzmir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.08.2019 10:54 Kaynak: AA
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