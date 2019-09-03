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İzmir'de asayiş uygulamaları

10 saat önce

İzmir'de Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekiplerince 26 Ağustos - 1 Eylül 2019 tarihleri arasında yapılan denetimlerde çeşitli suçlardan aranan 216 kişi gözaltına alındı.

İzmir'de asayiş uygulamaları, System.String[]

İzmir'de Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekiplerince 26 Ağustos - 1 Eylül 2019 tarihleri arasında yapılan denetimlerde çeşitli suçlardan aranan 216 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, polis ekipleri il genelinde, suç ve suçlularla mücadele kapsamında belirlenen noktalarda uygulamalarını sürdürdü.

Polis ekiplerince, uygulamalarda, 381 araç ile 199 motosiklet kontrol edildi, 13 bin 306 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulaması yapıldı.

Kontrollerde çeşitli suçlardan arandığı tespit edilen 216 kişi yakalandı.

Uygulamalarda ayrıca 2 ruhsatsız tabanca ve 14 mermi, 2 kurusıkı tabanca, toplam 103 gram esrar-bonzai-jameika-hollanda, 6 gram kokain ve 12 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Emniyet Müdürlüğü, İzmir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.09.2019 05:12 Kaynak: AA
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