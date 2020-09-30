İzmir'de asayiş uygulamalarında 16 şüpheli yakalandı - Son Dakika

İzmir'de jandarmanın gerçekleştirdiği asayiş uygulamalarında çeşitli suçlardan aranan 16 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, nitelikli suçlardan aranan şüphelilere yönelik asayiş uygulaması gerçekleştirildi.
Uygulamalarda, kent genelinde çok sayıda araç ile motosiklet kontrol edildi, Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusu yapıldı.
Denetimlerde, dolandırıcılık, hırısızlık, silahla yaralama ve uyuşturucu madde satmak gibi çeşitli suçlardan aranan 16 şüpheli gözaltına alındı.
Ekiplerin kent genelinde uygulamaları sürüyor.
Haber Yayın Tarihi: 30.09.2020 16:05 - Kaynak: AA
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