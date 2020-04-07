İzmir'de asayiş uygulamalarında 18 kişi yakalandı - Son Dakika

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İzmir'de asayiş uygulamalarında 18 kişi yakalandı
6 saat önce
İzmir'de asayiş uygulamasında 1158 kişinin GBT sorgusu yapılırken, aranan 18 şüpheli yakalandı.
İzmir'de asayiş uygulamasında 1158 kişinin GBT sorgusu yapılırken, aranan 18 şüpheli yakalandı.
İzmir İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince 30 Mart - 5 Nisan 2020 tarihleri arasında kentin değişik noktalarında uygulamalar gerçekleştirildi.
Kent genelinde 55 araç kontrol edilirken, 1158 kişinin GBT sorgusu yapıldı.
Değişik suçlardan arama kaydı bulunan 18 kişi, adli makamlara sevk edildi.
Haber Yayın Tarihi: 07.04.2020 12:06 Kaynak: AA
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