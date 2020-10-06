İzmir'de asayiş uygulamalarında 21 şüpheli yakalandı - Son Dakika

İzmir'de asayiş uygulamalarında 21 şüpheli yakalandı

İzmir'de jandarmanın gerçekleştirdiği asayiş uygulamalarında çeşitli suçlardan aranan 21 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir'de jandarmanın gerçekleştirdiği asayiş uygulamalarında çeşitli suçlardan aranan 21 şüpheli gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, 1-6 Ekim tarihleri arasından nitelikli suçlardan aranan şüphelilere yönelik asayiş uygulaması gerçekleştirildi. Uygulamalarda, kent genelinde çok sayıda araç ile motosiklet kontrol edildi, Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusu yapıldı. Denetimlerde, dolandırıcılık, hırsızlık, silahla yaralama ve uyuşturucu madde kullanmak ve satmak gibi çeşitli suçlardan aranan 21 şüpheli gözaltına alındı. Ayrıca yoklama kaçağı olduğu belirlenen 8 kişiye idari yaptım uygulandı. Ekiplerin kent genelinde uygulamaları sürüyor.

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