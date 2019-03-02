İzmir'de Asayiş Uygulaması

İzmir'de jandarma ekiplerinin kent genelinde yaptığı eş zamanlı asayiş uygulamasında haklarında yakalama kararı bulunan 29 kişi gözaltına alındı.

İzmir'de jandarma ekiplerinin kent genelinde yaptığı eş zamanlı asayiş uygulamasında haklarında yakalama kararı bulunan 29 kişi gözaltına alındı.



Alınan bilgiye göre, İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kent genelinde asayiş, terör ve narkotik olaylarının önlenmesine yönelik eş zamanlı "huzur operasyonu" adıyla denetimler yaptı.



Ekiplerin 43 ayrı noktada yaptığı uygulamalarda, 5 bin 658 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusu yapıldı, çeşitli suçlardan aranan 29 kişi yakalandı.



Denetimlerde kayıp olduğu bildirilen bir kişi de ailesine teslim edildi.



Uygulamalarda 3 kişiye ise 8 bin 490 lira idari para cezası kesildi.

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