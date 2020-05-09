İzmir'de asfalt çalışmaları hafta sonu hız kazanacak - Son Dakika

İzmir Büyükşehir Belediyesi, sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanacağı bu hafta sonu da 19 ekiple asfalt ve yol bakım çalışmaları için görev başında olacak. Mürselpaşa, Yeşildere, Akçay, Mithatpaşa caddeleri ve Altınyol gibi ana arterlerde asfaltlama yapılacak.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, korona virüs önlemleri kapsamında bu hafta sonu da kentin altyapısını güçlendirme çalışmalarını sürdürecek. İzmir Büyükşehir Belediyesine bağlı İZBETON ekipleri, sokağa çıkma kısıtlamasından faydalanarak 9 ilçede asfaltlama ve yol bakım çalışması yapacak.

Ana arterler yenileniyor

Trafik yoğunluğunun büyük ölçüde azaldığı salgın sürecinde kentin dört bir yanında asfalt serimi, yama, parke kaplama ve tamirat işlerini yoğunlaştıran İzmir Büyükşehir Belediyesi ekipleri hafta sonu kentin ana arterlerinde çalışacak. İzmirlilerin konforunu ve güvenliğini artırmak için sürdürülen çalışmalar kapsamında Mürselpaşa, Yeşildere, Akçay ve Mithatpaşa caddeleri ile Altınyol'da asfalt çalışmaları devam edecek. Ayrıca Çiğli, Karşıyaka, Bornova, Bayraklı, Buca, Karabağlar, Menderes, Konak ve Balçova'da çeşitli noktalarda toplam 19 ekip, asfaltı hasar gören yollarda bakım çalışması yapacak. - İZMİR