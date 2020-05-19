İzmir'de asfalt döken tırın damperi, sinyalizasyon levhasını devirdi - Son Dakika

İzmir'in Buca ilçesinde asfalt çalışmasında kullanılan tırın açık kalan damperi, üzerinde sinyalizasyon işaretlerinin bulunduğu trafik levhasını devirdi.

NATO kavşağında devam eden asfaltlama işinde kullanılan, Mehmet Şerif Çağlar idaresindeki özel bir şirkete ait 06 TZ 219 plakalı tırın açık kalan damperi, iki şeritli yolun üzerinden geçen sinyalizasyon levhasına takıldı.

Yaklaşık 12 metre genişliğindeki levha, çarpmanın etkisiyle tırın üzerine devrildi.

Yaralının olmadığı kaza sonrası vinçler yardımıyla levhanın kaldırılması için çalışma başlatıldı.