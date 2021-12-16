Aşı merkezlerinde hatırlatma dozu yoğunluğu - Son Dakika

İzmir'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşılama takvimine göre son dozun üzerinden 3 ay geçen vatandaşlar hatırlatma dozlarını yaptırmak için aşı merkezlerinde yoğunluk oluşturdu.

Salgınla mücadele kapsamında yapılan son aşılarının üzerinden 3 ay geçen vatandaşlar, hatırlatma dozu için kent genelindeki hastanelere gelmeye başladı.

İzmir'de aşı yapılan merkezlerden İzmir Katip Çelebi Üniversitesi (İKÇÜ) Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Aşı Polikliniğinde de yoğunluk gözlendi.

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Alper Şener, AA muhabirine, Türkiye'de de Omicron varyantının tespit edilmesinin ardından hatırlatma dozuna karşı ilgi görüldüğünü kaydetti.

Koronavirüs Bilim Kurulunun aldığı kararın önemine değinen Şener, şunları kaydetti:

"Son dozun aralığın 3 aya inmesi vatandaşlarda ciddi bir farkındalık yarattığını gözlüyoruz. Bugün sabahtan itibaren hastanedeki aşı birimlerine hatırlatma dozu aşısını yaptırmak için başvuru sayısı arttı. Omicron varyantıyla birlikte günlük aşılama sayılarında tırmanış olacağını düşünüyorum. Bununla birlikte daha önce aşılanmamız olan hastalarda farkındalık yaratarak önümüzdeki hafta içinde aşı merkezlerine geleceklerini düşünüyorum. Vatandaşların hatırlatma dozunu yaptırmasıyla kanlarındaki antikor seviyesi yükselmiş olacak. Bu da hastalığın hafif oranda geçirilmesini sağlıyor."

Şener, çeşitli ülkelerden gelen bilimsel verilerin Kovid-19 aşılarının mevcut Omicron varyantı da dahil şu anda görülen varyantlara karşı yeterli koruyuculuk sağladığını gösterdiğini de ifade etti.

Hatırlatma dozunu olmak için aşı merkezine gelenlerden İsmail Yüksel, Kovid-19 salgını boyunca tedbirlere uyduğunu belirtti.

Omicron varyantı nedeniyle dünyanın birçok ülkesinin zor günler yaşamaya başladığını hatırlatan Yüksel, "Aşı olanların bu yeni varyantı daha hafif geçirdiğini söylüyorlar. O yüzden ben de hiç düşünmeden, aşım açılır açılmaz hastaneye geldim ve aşımı oldum. Bütün tanıdıklarıma ve arkadaşlarıma tavsiye ediyorum. Bir an önce aşılarını olsunlar. Hem kendilerine hem de çevrelerini korusunlar." diye konuştu.

İlker Alsancak ise "Aşı olma sürelerinin kısalmasını olumlu karşılıyorum. İnşallah Omicron varyantı son varyant olur." ifadelerini kullandı.