İzmir'de "aşı sahteciliği" yaptığı iddia edilen 14 sanık hakkında dava açıldı - Son Dakika
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İzmir'de "aşı sahteciliği" yaptığı iddia edilen 14 sanık hakkında dava açıldı

20.03.2022 13:07
İzmir'de "aşı sahteciliği" yaptığı iddia edilen 14 sanık hakkında dava açıldı

İzmir'deki bir hastanede görevli hemşire ile enjekte edilmediği halde "aşılı" gösterme konusunda anlaştığı 13 kişi hakkında hazırlanan iddianame, İzmir 5. Ağır Ceza Mahkemesinde kabul edildi.

İzmir'deki bir hastanede görevli hemşire ile enjekte edilmediği halde "aşılı" gösterme konusunda anlaştığı 13 kişi hakkında hazırlanan iddianame, İzmir 5. Ağır Ceza Mahkemesinde kabul edildi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan, İl Sağlık Müdürlüğünün suçtan zarar gören taraf olarak yer aldığı iddianamede, kentteki bir eğitim ve araştırma hastanesinde hemşire olan R.K.Y'nin, başka birimde görevli olduğu halde yakınlarının Kovid-19 aşısı yaptırmak için geleceğini belirterek "Kovid-19 aşı birimi"nde görev aldığı belirtildi.

İddianamede, hemşire R.K.Y'nin, 11 Ağustos 2021'de hastaneye gelen kişiyi, aşı uygulamadığı halde, "aşı yapılmış" gibi gösterdiği ve bu yöntemle kişilerden para tahsil ettiğinin başka bir hemşirenin ihbarıyla ortaya çıkarıldığı ifade edildi.

Hemşire R.K.Y'nin, 13 kişiyle "Kovid-19 aşısı yapmadan kayıtlarda yapılmış gibi gösterme" konusunda anlaştığı, bunlardan bazılarından para aldığı, 7 kişiye aşı uygulamadığı halde uygulanmış gibi gösterdiği, diğerlerinde ise eylemin teşebbüste kaldığı, WhatsApp yazışmaları ve para hareketleriyle tespit edildiği kaydedildi.

İddianamede, R.K.Y. hakkında 13 kez "rüşvet almak", 7 kez "bilişim sistemine hukuka aykırı veri yerleştirme ve sistemdeki verileri değiştirme" ve 8 kez de "kamu malına zarar verme" suçlarından 69 yıl 2,5 aydan 241 yıl 6 aya kadar hapis cezası istendi.

13 sanık hakkında da "rüşvet vermek", "bilişim sistemine hukuka aykırı veri yerleştirme ve sistemdeki verileri değiştirme" ve "kamu malına zarar verme" gibi suçlardan cezalar istendi.

R.K.Y'nin telefonunda yapılan incelemede, kendilerini aşı yaptırmış gibi göstermek isteyenlerle bilgi akışı ve koordinasyon sağlamak için bir WhatsApp grubu oluşturduğu bilgisine yer verilen iddianamede, sanığın grupta bulunan kişilere "Lütfen ismimi sessiz zikredin", "Arkadaşlar, iğnenin ucu küçük, emniyetteyiz ve güvendeyiz, tamam mı?", "Aşı odasına elimde bir dolu bir boş enjektörle giriyorum, dolu enjektörü çöpe atıyorum, boş enjektörü aşı bölgesine uygulama yapıyorum." şeklinde mesajlar gönderdiği kaydedildi.

Aşı enjekte etmediği halde sahtecilikle sisteme "aşılı" olarak tanımladığı kişilerden 189 lira tahsil ettiğinin hemşire R.K.Y'nin hesap hareketleri ile ispatlandığı belirtilen iddianamede, aşı yaptırmış gibi gösterildikleri öne sürülen kişilerin ifadelerine de yer verildi.

Sanıklar 12 Mayıs'ta hakim karşısına çıkacak.

İzmir'de 13 Ağustos 2021'de aşı yapmış gibi göstererek yapmadığı ve sahte aşı kartı oluşturulmasına imkan sağladığı ileri sürülen hemşire R.K.Y. tutuklanmıştı. İl Sağlık Müdürlüğü de konuya ilişkin idari inceleme başlatmıştı.

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Cumhuriyet Başsavcılığı, Araştırma, İzmir, Aşı, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İzmir'de 'aşı sahteciliği' yaptığı iddia edilen 14 sanık hakkında dava açıldı - Son Dakika


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