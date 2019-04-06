Son Dakika Haberleri: İzmir'de Aşırı Hız Can Aldı

İzmir'de Aşırı Hız Can Aldı

1 saat önce

İzmir'de aşırı hız can aldıİZMİR - İzmir'in Konak ilçesinde aşırı hızlı olduğu iddia edilen otomobil, yolda çalışma yapan belediye işçisine çarptı.

İzmir'de aşırı hız can aldı

İZMİR - İzmir'in Konak ilçesinde aşırı hızlı olduğu iddia edilen otomobil, yolda çalışma yapan belediye işçisine çarptı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Mehmet Olçun yapılan bütün müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Kaza, saat 04.30 sıralarında Mustafa Kemal Sahil Bulvarı Karantina Alt Geçidi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsü henüz belirlenemeyen 35 GE 3081 otomobil Konak istikametinden Balçova istikametine seyir halindeyken yolda çalışma yapan İzmir Büyükşehir Belediyesinde çalışan Mehmet Olçun'a çarptı. Aşırı hızlı olduğu iddia edilen otomobilin çarpmasıyla Mehmet Olçun ağır yaralandı. Kazayı görenler durumu sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince Olçun, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştirma Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan Olçun yapılan bütün müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.
Öte yandan, Olçun'a otomobille çarparak ölümüne neden olan sürücü olay yerinden kaçtığı öğrenildi. Polis ekipleri, kaçan sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.04.2019 07:00 Kaynak: İHA

Konak, İzmir, 3. Sayfa
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