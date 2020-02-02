İzmir'de asker uğurlamasından dönen araç takla attı: 1 ölü, 4 yaralı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa İzmir'de asker uğurlamasından dönen araç takla attı: 1 ölü, 4 yaralı - Son Dakika

İzmir'de asker uğurlamasından dönen araç takla attı: 1 ölü, 4 yaralı

6 saat önce

İzmir'in Bornova ilçesinde meydana gelen kazada takla atan aracın içerisinde bulunan 1 kişi hayatını kaybederken, 4 kişi de yaralandı.

İzmir'de asker uğurlamasından dönen araç takla attı: 1 ölü, 4 yaralı, System.String[]

İzmir'in Bornova ilçesinde meydana gelen kazada takla atan aracın içerisinde bulunan 1 kişi hayatını kaybederken, 4 kişi de yaralandı. Kazanın ardından hayatını kaybeden kişinin yakınları hastanede sinir krizi geçirdi.


Kaza, saat 16.30 sıralarında Ankara Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre asker uğurlamasından dönen bir otomobilin sürücüsü, seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybederek yolda takla attı. Kazayı gören diğer araç sürücüleri durumu ekiplere bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri araç içerisinde bulunan 5 yaralıya ilk müdahaleyi yaptı. Yaralılar ambulansla Türkan Özilhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan durumu ağır olan Ferdi Kara (25) isimli şahıs yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Ferdi Kara'nın ölüm haberini hastanede alan yakınları sinir krizi geçirdi.


Öte yandan aynı kazada yaralanan Cesim Boztepe, Adem Kara, Musa Kara ve Mutlu Kara'nın hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.


Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - İZMİR

Bornova, İzmir, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.02.2020 07:08 Kaynak: İHA
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