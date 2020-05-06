İzmir'de "askıda gıda" uygulaması ihtiyaç sahiplerine umut oldu - Son Dakika
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İzmir'de "askıda gıda" uygulaması ihtiyaç sahiplerine umut oldu

6 saat önce

İzmir'de bir mahalle muhtarı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele sürecinde evlerinden çıkamayan ihtiyaç sahiplerinin ramazan ayında muhtaç olmaması için hayırseverlerin desteğiyle başlattığı "askıda gıda" uygulamasıyla 2 günde 50 ailenin kuru gıda ihtiyacını karşıladı.

İzmir'de

İzmir'de bir mahalle muhtarı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele sürecinde evlerinden çıkamayan ihtiyaç sahiplerinin ramazan ayında muhtaç olmaması için hayırseverlerin desteğiyle başlattığı "askıda gıda" uygulamasıyla 2 günde 50 ailenin kuru gıda ihtiyacını karşıladı.

Menderes ilçesi Cüneybey Mahallesi Muhtarı 34 yaşındaki İlkay Çiçek, göreve geldiği 1 yıllık sürede vatandaşların ihtiyaçlarına göre farklı projeler geliştirdi.

Bisikleti olmayan çocuklar için hurda bisikletleri toplayıp tamir ettiren Çiçek, bunları hediye ederek, çocukların yüzlerini güldürdü.

Tekerlekli sandalye ve atık yağ gibi projeler de geliştirip, vatandaşlara destek olan Çiçek, Kovid-19 nedeniyle dışarı çıkamayan 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlıkları bulunan vatandaşların ramazan ayında muhtaç olmaması için "askıda gıda" uygulamasını başlattı.

Uygulamayı tüm mahalleliye duyuran Çiçek, 2 günde hayırseverler tarafından getirilen erzakları ihtiyaç sahiplerinin gelip alması için poşetlere böldü.

Çiçek, gelip alamayacak olan vatandaşlara da gıda poşetlerini kendisi teslim etti.

2 günde 50 kişilik gıda malzemesi toplandı

Çiçek, AA muhabirine yaptığı açıklamada, mahallenin eksiklerini gördükten sonra ihtiyaçlara göre sosyal sorumluluk projeleri yaptığını söyledi.

Projelerden dönüşlerin çok iyi olması dolayısıyla daha çok proje yapmaya başladığını anlatan Çiçek, "Vatandaşlarımız için yaklaşık 10 gün önce ekmek projesi yapmıştık. İhtiyacı olanlar istedikleri kadar alıyorlardı. Çok iyi tepkiler aldık. Mübarek ramazan ayında da insanlara yardımcı olmamız gerekiyor. Aslında hayırseverlerin talebi üzerine böyle bir proje ortaya çıktı çünkü yardım etmek istiyorlar ancak kime vereceklerini bilmiyorlardı. 'Siz daha iyi bilirsiniz' diye bize getirip erzakları bıraktılar. Biz de burada paketleyip ihtiyaç sahiplerine, yaşlılara, kronik rahatsızlığı olanlara teslim ediyoruz." diye konuştu.

Çiçek, mahalledeki vatandaşların her türlü erzağı getirdiğini, bir vatandaşın 50 kilogram nohut verdiğini aktardı.

Projede olmak isteyen herkesin bir şekilde katkı sunduğunu vurgulayan Çiçek, 2 günde 50 kişilik erzağı topladıklarını, hedeflerinin de 500 kişiye ulaşmak olduğunu sözlerine ekledi.

Gıda yardımı alan aileler de ramazan ayında kendilerinin unutmadığı için Çiçek'e teşekkür etti.

İzmir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.05.2020 11:38 Kaynak: AA


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