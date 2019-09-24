Son Dakika Haberleri: İzmir'de aşure hayrı
Son Dakika Güncel Haber

İzmir'de aşure hayrı

19 dakika önce

İzmir Otel Pansiyon ve İşçileri Odası ile Hatuniye İlim Yayma ve İsrafı Önleme Derneği muharrem ayı dolayısıyla kentteki vatandaşlara aşure dağıttı.

İzmir'de aşure hayrı, System.String[]

İzmir Otel Pansiyon ve İşçileri Odası ile Hatuniye İlim Yayma ve İsrafı Önleme Derneği muharrem ayı dolayısıyla kentteki vatandaşlara aşure dağıttı.

Basmane'de bulunan Hatuniye Camii'nin önündeki etkinlikte yaklaşık 450 kişiye aşure ikram edildi.

İzmir Otel Pansiyon ve İşçileri Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Gönen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Aşure muharrem ayında herkesin yaptığı çok önemli bir karışımdır. O bağlamda aşurede de olduğu gibi farklılıklarımızın da uyum içinde ortak tat oluşturması temennisiyle bu etkinliği yapıyoruz. Amaç birlik ve beraberliktir. Eskiden aileler aşure yapıp komşularına verirlerdi. Bu güzel bir paylaşım. Biz oda olarak, bu paylaşımın devam etmesinden yanayız ve devam ettiriyoruz" dedi.

Hatuniye İlim Yayma ve İsrafı Önleme Derneği Başkanı Müjdat Çobanoğlu ise aşure etkinliklerini birleştirici bir unsur olarak tanımladığını söyleyerek derneklerinin fakir aileler, göçmenler ve evsizlere yönelik yardım faaliyetlerinden bahsetti.

Etkinliğe 2018'de İzmir esnafınca yılın ahisi seçilen işadamı Nuri Kamiloğlu, İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (İESOB) Başkanı Zekeriya Mutlu ve vatandaşlar da katıldı.

İzmir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 03:56 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İstanbul'da çakarlı araç denetimi! Belediye Başkanına ceza kesildi
Arabanın içinde erkek arkadaşı tarafından darp edilen kadını, yoldan geçen vatandaş kurtardı Güzel oyuncu Elçin Sangu, yeni projeyle dönüş yapıyor Ruslarla evlenen yabancılar 1 yıl sonra Rus vatandaşı olabilecek

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.9.2019 16:16:04. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İzmir'de aşure hayrı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]