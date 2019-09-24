İzmir'de aşure hayrı

İzmir Otel Pansiyon ve İşçileri Odası ile Hatuniye İlim Yayma ve İsrafı Önleme Derneği muharrem ayı dolayısıyla kentteki vatandaşlara aşure dağıttı.

Basmane'de bulunan Hatuniye Camii'nin önündeki etkinlikte yaklaşık 450 kişiye aşure ikram edildi.

İzmir Otel Pansiyon ve İşçileri Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Gönen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Aşure muharrem ayında herkesin yaptığı çok önemli bir karışımdır. O bağlamda aşurede de olduğu gibi farklılıklarımızın da uyum içinde ortak tat oluşturması temennisiyle bu etkinliği yapıyoruz. Amaç birlik ve beraberliktir. Eskiden aileler aşure yapıp komşularına verirlerdi. Bu güzel bir paylaşım. Biz oda olarak, bu paylaşımın devam etmesinden yanayız ve devam ettiriyoruz" dedi.

Hatuniye İlim Yayma ve İsrafı Önleme Derneği Başkanı Müjdat Çobanoğlu ise aşure etkinliklerini birleştirici bir unsur olarak tanımladığını söyleyerek derneklerinin fakir aileler, göçmenler ve evsizlere yönelik yardım faaliyetlerinden bahsetti.

Etkinliğe 2018'de İzmir esnafınca yılın ahisi seçilen işadamı Nuri Kamiloğlu, İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (İESOB) Başkanı Zekeriya Mutlu ve vatandaşlar da katıldı.