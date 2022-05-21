İzmir'de at eti alarmı! 3 bin 660 kilo çürümeye yüz tutmuş at eti ele geçirildi - Son Dakika
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İzmir'de at eti alarmı! 3 bin 660 kilo çürümeye yüz tutmuş at eti ele geçirildi

21.05.2022 14:59

İzmir'de şüphe üzerine aranan iki kamyonette çürümeye yüz tutmuş 3 bin 660 kilo at eti ele geçirildi. Etlerin Aydın'da kesilip İzmir'e getirildiği ortaya çıktı

Polis ekipleri, ilçeye bağlı Çamdibi semtinde kıyafetlerinde kan izleri olduğu için şüphelendikleri F.S., M.S. ve A.Ö.'yü durdurdu. Şüphelilerin kullandığı kamyonetlerde arama yapan ekipler, kamyonetlerin kasasında çürümek üzere olduğu belirlenen etleri gördü. Bornova Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ile müşterek yapılan operasyonda etlerin yaşlı ve hasta atlara ait olduğu, Aydın'da kesilip İzmir'e getirildiği tespit edildi.

4 BİN LİRA PARA CEZASI KESİLDİ

Parçalanmış ve poşetlere konulmuş halde ele geçirilen 3 bin 660 kilo at etine el konulurken, gözaltına alınan 3 şüpheliye 4 bin 32'şer lira para cezası kesildi.

ETLER İMHA EDİLDİ

Öte yandan, çürümüş at etleri, zabıta ekipleri tarafından toprağa gömülerek imha edildi.

İşte operasyondan kareler;

Bunları insanlara yedireceklerdi! Çürümeye yüz tutmuş 3 bin 660 kilo at eti ele geçirildi
Bunları insanlara yedireceklerdi! Çürümeye yüz tutmuş 3 bin 660 kilo at eti ele geçirildi
Bunları insanlara yedireceklerdi! Çürümeye yüz tutmuş 3 bin 660 kilo at eti ele geçirildi
Bunları insanlara yedireceklerdi! Çürümeye yüz tutmuş 3 bin 660 kilo at eti ele geçirildi
Bunları insanlara yedireceklerdi! Çürümeye yüz tutmuş 3 bin 660 kilo at eti ele geçirildi
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Kaynak: İHA

Çamdibi, Polis, Aydın, İzmir, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İzmir'de at eti alarmı! 3 bin 660 kilo çürümeye yüz tutmuş at eti ele geçirildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: İzmir'de at eti alarmı! 3 bin 660 kilo çürümeye yüz tutmuş at eti ele geçirildi - Son Dakika
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