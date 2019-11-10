Son Dakika Haberleri: İzmir'de "Ata'dan Ana'ya Saygı Koşusu" düzenlendi
Son Dakika Spor İzmir'de 'Ata'dan Ana'ya Saygı Koşusu' düzenlendi

İzmir'de "Ata'dan Ana'ya Saygı Koşusu" düzenlendi

6 saat önce

Karşıyaka Belediyesinin düzenliği "Ata'dan Ana'ya Saygı Koşusu", 2 bin 162 kişinin katılımıyla yapıldı.

İzmir'de

Karşıyaka Belediyesinin düzenliği "Ata'dan Ana'ya Saygı Koşusu", 2 bin 162 kişinin katılımıyla yapıldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 81. yılı nedeniyle Anayasa Meydanı ile Zübeyde Hanım'ın kabri arasında yapılan koşuda 2 bin 162 kişi yarıştı.

Koşunun ödül töreni de Zübeyde Hanım Anıt Mezarı'nın bahçesinde gerçekleştirildi.

Törene, Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın Anıtkabir ziyareti için Ankara'da olması nedeniyle, Belediye Başkan Vekili Birgül Sural Üner katıldı.

İlk üçe girenlere kupaları takdim edilirken, tüm sporculara tişört ve sertifika verildi.

Mustafa Kemal Atatürk, Zübeyde Hanım, Karşıyaka, Spor

Haber Yayın Tarihi: 10.11.2019 05:14 Kaynak: AA
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