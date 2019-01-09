İzmir'de, Ata Eziyet Kamerada
1 saat önce
İZMİR'in Karabağlar ilçesinde, arkasındaki yükü çekmekte zorlanan bir ata yapılan eziyet, yoldan geçen vatandaşlar tarafından cep telefonuyla görüntülendi.
İZMİR'in Karabağlar
ilçesinde, arkasındaki yükü çekmekte zorlanan bir ata yapılan eziyet, yoldan geçen vatandaşlar tarafından cep telefonuyla görüntülendi.
Eşrefpaşa Mahallesi'nde, pazartesi günü öğle saatlerinde meydana gelen olayda, arkasına tahtadan yapılmış iki yük kasası bağlanan at, yükü çekmekte zorlandı. Bunun üzerine, ata yön vermek için en önde bulunan ve ismi öğrenilemeyen kişi, elindeki kemerle ata eziyet etti. Olay anı, o sırada caddeden otomobiliyle geçen bir vatadandaş tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Görüntülerde, atın arkasındaki yükün yanı sıra bir kişinin de kasaların üzerine çıktığı ve ağzında sigara bulunan diğeri kişinin de elindeki kemerle ata vurup eziyet ettiği görülüyor. - İzmir
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 06:09 Kaynak: DHA
İkinci El Araç Alımında Ekspertiz Raporu 1 Nisan'dan İtibaren Zorunlu Olacak
Erkek Çocukları Öpüştüren Sosyal Medya Fenomeni, Kendini Savundu: Her Şey Kurguydu
Vatandaşlar, Emniyet Girişinde Palu Ailesi ve Damat Tuncer Ustael'e Linç Girişiminde Bulundu
İzmir'deki Doktor Skandalında Mahrem Görüntüleri Paylaşılan Genç Kadının İfadesi Ortaya Çıktı