İZMİR'DE ATA'YA SAYGI YÜRÜYÜŞÜ - Son Dakika

İZMİR Büyükşehir Belediyesi, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ölümünün 83'üncü yıl dönümünde Ata'ya saygı yürüyüşü düzenledi. Daha sonra Cumhuriyet Meydanı'nda Atatürk'ü anma ve çelenk koyma töreni yapıldı.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 83'üncü yıl dönümü nedeniyle İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği Ata'ya saygı yürüyüşü için Alsancak Limanı'nda bir araya gelen İzmirliler, Cumhuriyet Meydanı'na yürüdü. Yürüyüşte 350 metrelik Atatürk posteri taşındı.

'140 YIL ÖNCE BİR MUCİZE MEYDANA GELDİ'

Atatürk Anıtı'na çelenk konulması ile başlayan törende konuşan CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, Atatürk'ün emanet ettiği değerlerin gelecek nesillere taşınacağını dile getirerek "Tam 140 yıl önce bir mucize meydana geldi. O mucize can çekişmeye başlamış bir ulusun yok olmasını, vatan topraklarının parçalanmasını engelleyerek bir milletin kaderini yeniden yazarak dünya tarihinin akışını değiştirecek, bir askeri ve diplomasi dehasıdır. Tüm dünyanın gıpta ettiği bu lider, 57 yıllık kısa ömrüne onlarca muharebe ve devrim sığdırarak, milletince Atatürk olarak anılmaya başlamıştır. Çanakkale'de 'size savaşmayı değil ölmeyi emrediyorum' diyen, Sakarya'da 'hattı müdafaa yoktur sathı müdafaa vardır' diyen ve birliklerinin önünde yürüyen bir komutan, düşman askerlerini İzmir'e kadar süren bir başkomutandır. Sizce de bir mucize değil mi? Savaştan bitap düşen bir halktan saltanatı ve hilafeti kaldıran, laik demokratik yüzü batıya dönük bir lider ve ileri görüşlü bir devlet adamı. Cesur, zeki ve kararlı asla muhteris ve hayalperest değil; ne zaman, nerede duracağını bilen bir lider" dedi.

'CUMHURİYET AYDINLATARAK GELECEK NESİLLERE TAŞIYACAĞIZ'

Cumhuriyet rejimine ve demokrasiye karşı olanların hem Mustafa Kemal Atatürk döneminde hem de günümüzde olduğunu belirten Yücel, "Cumhuriyetin yılmaz koruyucuları olarak ilim ve fen ışığında bize emanet edilen vatanımızı ve cumhuriyeti aydınlatarak gelecek nesillere taşıyacağız. Onun sözü ile ifade etmek gerekirse; çalışmadan, yorulmadan, üretmeden rahat yaşamak isteyen toplumlar önce haysiyetlerini sonra hürriyetlerini kaybetmeye mahkumdur" diye konuştu.

'ATAMIZIN BIRAKTIĞI UYGARLIK MİRASI BİZİ AYDINLATMAYA DEVAM EDECEK'

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer de Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün tarihi başarısı ve emperyalizme karşı destansı mücadelesinin, Kurtuluş Savaşı'nın zaferle sonlanmasını ve cumhuriyetin kuruluşunu sağladığını belirterek şunları söyledi: "Atatürk, insanlık için hep daha iyisini düşünen bir vizyona sahipti. Her daim, dünya halklarına ilham veren bir lider oldu. Yurtta sulh cihanda sulh şiarı ile sürdürdüğü politikalar bize duyulan saygının en temel sebeplerinden biridir. Cumhuriyetin 100'üncü yılına 2 yıl kaldı. Hiç şüphesiz Ata'mızın bize bıraktığı mirasa sahip çıkmanın en önemli yolu; cumhuriyetimizi ve demokrasi özgürlükler ve adaletle taçlandırmaktır. Biliyorum ki; bu ülkenin tüm insanlarının hayal ettiği Türkiye'yi hep birlikte inşa edeceğiz. Bu değişimi Ata'mızın mirasından hareketle köy ve şehirlerdeki tüm insanlarla birlikte yapacağız. Ata'nın değerini her geçen gün daha iyi anladığımız bugünlerde; Ata'mızın bıraktığı uygarlık mirası bizi aydınlatmaya devam edecek. Onu her yıl daha da artan bir özlemle, şükranla anıyoruz."

Konuşmaların ardından Tuğba Özbek Anadolu Lisesi öğrencisi Damla Köşk, 'Atatürk Bir Çıkıştır Varış Değil' isimli şiiri okudu.