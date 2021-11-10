Üye Girişi
İZMİR'DE ATA'YA SAYGI YÜRÜYÜŞÜ - Son Dakika

İZMİR'DE ATA'YA SAYGI YÜRÜYÜŞÜ

10.11.2021 17:21

İZMİR Büyükşehir Belediyesi, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ölümünün 83'üncü yıl dönümünde Ata'ya saygı yürüyüşü düzenledi.

İZMİR Büyükşehir Belediyesi, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ölümünün 83'üncü yıl dönümünde Ata'ya saygı yürüyüşü düzenledi. Daha sonra Cumhuriyet Meydanı'nda Atatürk'ü anma ve çelenk koyma töreni yapıldı.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 83'üncü yıl dönümü nedeniyle İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği Ata'ya saygı yürüyüşü için Alsancak Limanı'nda bir araya gelen İzmirliler, Cumhuriyet Meydanı'na yürüdü. Yürüyüşte 350 metrelik Atatürk posteri taşındı.

'140 YIL ÖNCE BİR MUCİZE MEYDANA GELDİ'

Atatürk Anıtı'na çelenk konulması ile başlayan törende konuşan CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, Atatürk'ün emanet ettiği değerlerin gelecek nesillere taşınacağını dile getirerek "Tam 140 yıl önce bir mucize meydana geldi. O mucize can çekişmeye başlamış bir ulusun yok olmasını, vatan topraklarının parçalanmasını engelleyerek bir milletin kaderini yeniden yazarak dünya tarihinin akışını değiştirecek, bir askeri ve diplomasi dehasıdır. Tüm dünyanın gıpta ettiği bu lider, 57 yıllık kısa ömrüne onlarca muharebe ve devrim sığdırarak, milletince Atatürk olarak anılmaya başlamıştır. Çanakkale'de 'size savaşmayı değil ölmeyi emrediyorum' diyen, Sakarya'da 'hattı müdafaa yoktur sathı müdafaa vardır' diyen ve birliklerinin önünde yürüyen bir komutan, düşman askerlerini İzmir'e kadar süren bir başkomutandır. Sizce de bir mucize değil mi? Savaştan bitap düşen bir halktan saltanatı ve hilafeti kaldıran, laik demokratik yüzü batıya dönük bir lider ve ileri görüşlü bir devlet adamı. Cesur, zeki ve kararlı asla muhteris ve hayalperest değil; ne zaman, nerede duracağını bilen bir lider" dedi.

'CUMHURİYET AYDINLATARAK GELECEK NESİLLERE TAŞIYACAĞIZ'

Cumhuriyet rejimine ve demokrasiye karşı olanların hem Mustafa Kemal Atatürk döneminde hem de günümüzde olduğunu belirten Yücel, "Cumhuriyetin yılmaz koruyucuları olarak ilim ve fen ışığında bize emanet edilen vatanımızı ve cumhuriyeti aydınlatarak gelecek nesillere taşıyacağız. Onun sözü ile ifade etmek gerekirse; çalışmadan, yorulmadan, üretmeden rahat yaşamak isteyen toplumlar önce haysiyetlerini sonra hürriyetlerini kaybetmeye mahkumdur" diye konuştu.

'ATAMIZIN BIRAKTIĞI UYGARLIK MİRASI BİZİ AYDINLATMAYA DEVAM EDECEK'

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer de Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün tarihi başarısı ve emperyalizme karşı destansı mücadelesinin, Kurtuluş Savaşı'nın zaferle sonlanmasını ve cumhuriyetin kuruluşunu sağladığını belirterek şunları söyledi: "Atatürk, insanlık için hep daha iyisini düşünen bir vizyona sahipti. Her daim, dünya halklarına ilham veren bir lider oldu. Yurtta sulh cihanda sulh şiarı ile sürdürdüğü politikalar bize duyulan saygının en temel sebeplerinden biridir. Cumhuriyetin 100'üncü yılına 2 yıl kaldı. Hiç şüphesiz Ata'mızın bize bıraktığı mirasa sahip çıkmanın en önemli yolu; cumhuriyetimizi ve demokrasi özgürlükler ve adaletle taçlandırmaktır. Biliyorum ki; bu ülkenin tüm insanlarının hayal ettiği Türkiye'yi hep birlikte inşa edeceğiz. Bu değişimi Ata'mızın mirasından hareketle köy ve şehirlerdeki tüm insanlarla birlikte yapacağız. Ata'nın değerini her geçen gün daha iyi anladığımız bugünlerde; Ata'mızın bıraktığı uygarlık mirası bizi aydınlatmaya devam edecek. Onu her yıl daha da artan bir özlemle, şükranla anıyoruz."

Konuşmaların ardından Tuğba Özbek Anadolu Lisesi öğrencisi Damla Köşk, 'Atatürk Bir Çıkıştır Varış Değil' isimli şiiri okudu.

İZMİR'DE ATA'YA SAYGI YÜRÜYÜŞÜ
İZMİR'DE ATA'YA SAYGI YÜRÜYÜŞÜ
İZMİR'DE ATA'YA SAYGI YÜRÜYÜŞÜ
İZMİR'DE ATA'YA SAYGI YÜRÜYÜŞÜ
İZMİR'DE ATA'YA SAYGI YÜRÜYÜŞÜ
İZMİR'DE ATA'YA SAYGI YÜRÜYÜŞÜ
İZMİR'DE ATA'YA SAYGI YÜRÜYÜŞÜ
İZMİR'DE ATA'YA SAYGI YÜRÜYÜŞÜ
İZMİR'DE ATA'YA SAYGI YÜRÜYÜŞÜ
İZMİR'DE ATA'YA SAYGI YÜRÜYÜŞÜ
İZMİR'DE ATA'YA SAYGI YÜRÜYÜŞÜ
İZMİR'DE ATA'YA SAYGI YÜRÜYÜŞÜ
İZMİR'DE ATA'YA SAYGI YÜRÜYÜŞÜ
İZMİR'DE ATA'YA SAYGI YÜRÜYÜŞÜ
İZMİR'DE ATA'YA SAYGI YÜRÜYÜŞÜ

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Mustafa Kemal Atatürk, Cumhuriyet, İzmir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İZMİR'DE ATA'YA SAYGI YÜRÜYÜŞÜ - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

10'uncu kattan kendini boşluğa bırakan kadın, yoldan geçen vatandaşın üzerine düştü: 1 ölü, 1 ağır yaralı 17:45 10'uncu kattan kendini boşluğa bırakan kadın, yoldan geçen vatandaşın üzerine düştü: 1 ölü, 1 ağır yaralı Yatakta uygunsuz yakaladığı gelini ve komşusunu öldüren kayınpedere 20 yıl hapis 17:31 Yatakta uygunsuz yakaladığı gelini ve komşusunu öldüren kayınpedere 20 yıl hapis İki otomobil çarpıştı: 1 çocuk öldü, 4 kişi yaralandı 17:26 İki otomobil çarpıştı: 1 çocuk öldü, 4 kişi yaralandı
Oğlunu tabancayla öldüren baba konuştu, mahkeme salonu dondu kaldı: Cezaevini bir gün bile hak etmedim 17:23 Oğlunu tabancayla öldüren baba konuştu, mahkeme salonu dondu kaldı: Cezaevini bir gün bile hak etmedim Samuray kılıcıyla genç kızı öldüren katilin komşularından ürperten açıklamalar: Gece gündüz bağırıp duvarlara vuruyordu 17:12 Samuray kılıcıyla genç kızı öldüren katilin komşularından ürperten açıklamalar: Gece gündüz bağırıp duvarlara vuruyordu Son Dakika! Dolar, rekor tazeledi! 9,86 ile tarihi zirveyi gördü 16:46 Son Dakika! Dolar, rekor tazeledi! 9,86 ile tarihi zirveyi gördü
Samuray kılıcıyla genç kızı öldüren zanlının ifadesi kan dondurdu: Birini öldürmem gerekiyordu 16:02 Samuray kılıcıyla genç kızı öldüren zanlının ifadesi kan dondurdu: Birini öldürmem gerekiyordu Meteoroloji'nin uyarıları sonrası kar yağışı etkili oldu! 14:51 Meteoroloji'nin uyarıları sonrası kar yağışı etkili oldu!

Son Dakika Haberleri
17:50 Kirli taktik ortaya çıktı! Canlı yayında ekrana çıkardıkları kızları erkeklere pazarladılar
17:45 10'uncu kattan kendini boşluğa bırakan kadın, yoldan geçen vatandaşın üzerine düştü: 1 ölü, 1 ağır yaralı
17:38 Oyun oynayan kız çocuğunun Türk bayrağı sevgisi yürek ısıttı! O anlar kamerada
17:31 Yatakta uygunsuz yakaladığı gelini ve komşusunu öldüren kayınpedere 20 yıl hapis
17:26 Erdoğan ve Temel Karamollaoğlu görüşmesinde dikkat çeken koltuk detayı
17:26 İki otomobil çarpıştı: 1 çocuk öldü, 4 kişi yaralandı
17:24 Bomba transfer! Anderson Talisca, Beşiktaş'a geri dönüyor
16:57 "Karım 5 kiloluk salçayla ortadan kayboldu" diyen kocanın yalanı ortaya çıktı
16:48 Fenerbahçe'de bir kötü haber daha! Marcel Tisserand milli takım kadrosundan çıkarıldı
16:45 Son Dakika! Dolar, rekor tazeledi! 9,86 ile tarihi zirveyi gördü
Kirli taktik ortaya çıktı! Canlı yayında ekrana çıkardıkları kızları erkeklere pazarladılar Kirli taktik ortaya çıktı! Canlı yayında ekrana çıkardıkları kızları erkeklere pazarladılar         
17:50
Oyun oynayan kız çocuğunun Türk bayrağı sevgisi yürek ısıttı! O anlar kamerada Oyun oynayan kız çocuğunun Türk bayrağı sevgisi yürek ısıttı! O anlar kamerada         
17:38
Erdoğan ve Temel Karamollaoğlu görüşmesinde dikkat çeken koltuk detayı Erdoğan ve Temel Karamollaoğlu görüşmesinde dikkat çeken koltuk detayı         
17:27
Bomba transfer! Anderson Talisca, Beşiktaş'a geri dönüyor Bomba transfer! Anderson Talisca, Beşiktaş'a geri dönüyor         
17:25
Mansur Yavaş'ın kardeşi Sabri Yavaş toprağa verildi Mansur Yavaş'ın kardeşi Sabri Yavaş toprağa verildi         
17:17
"Karım 5 kiloluk salçayla ortadan kayboldu" diyen kocanın yalanı ortaya çıktı         
16:58
Son Dakika: Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzinin litre fiyatına 32 kuruş indirim geldi Son Dakika: Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzinin litre fiyatına 32 kuruş indirim geldi         
16:22
Ufak bir öksürükle dünyası başına yıkıldı! Önce sakat kaldı, sonra kendisini öldürdü Ufak bir öksürükle dünyası başına yıkıldı! Önce sakat kaldı, sonra kendisini öldürdü         
15:26
DSÖ DSÖ "Şırınga krizi kapıda" sözleriyle dünyayı uyardı! Şimdiden üretime geçen zengin olacak         
14:41
Tesadüfün böylesi görülmedi! Deprem saat tam 9'u 5 geçe meydana geldi, koordinatı ise ''1938'' Tesadüfün böylesi görülmedi! Deprem saat tam 9'u 5 geçe meydana geldi, koordinatı ise ''1938''         
14:31
Sokakta genç kızı samuray kılıcıyla öldüren katilin evinde arama yapıldı! Sokakta genç kızı samuray kılıcıyla öldüren katilin evinde arama yapıldı!         
13:54
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mustafa Kemal Atatürk hakkında açıklamalarda bulundu: Ben ilk kez söylüyorum, yurt dışına çıkmıştır Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mustafa Kemal Atatürk hakkında açıklamalarda bulundu: Ben ilk kez söylüyorum, yurt dışına çıkmıştır         
11:59
Ahmet Hamdi Çamlı'nın Anıtkabir paylaşımı eleştirilerin hedefi oldu: Bir köşesinde de mescit olsaydı Ahmet Hamdi Çamlı'nın Anıtkabir paylaşımı eleştirilerin hedefi oldu: Bir köşesinde de mescit olsaydı         
11:48
Son Dakika! Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın kardeşi Sabri Yavaş yaşamını yitirdi Son Dakika! Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın kardeşi Sabri Yavaş yaşamını yitirdi         
11:43
Canan Kaftancıoğlu'nun 10 Kasım paylaşımı eleştiri yağmuruna tutuldu Canan Kaftancıoğlu'nun 10 Kasım paylaşımı eleştiri yağmuruna tutuldu         
11:22
Meteoroloji'den uyarı! Sıcaklık 10 derece birden düşecek, kar yağışı etkili olacak Meteoroloji'den uyarı! Sıcaklık 10 derece birden düşecek, kar yağışı etkili olacak         
08:23
Hollandalı gazeteciden canlı yayında Miçotakis'i çıldırtan soru! Sesini yükseltip Türkiye'yi suçladı Hollandalı gazeteciden canlı yayında Miçotakis'i çıldırtan soru! Sesini yükseltip Türkiye'yi suçladı         
07:27
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.11.2021 18:01:10. #1.13#
SON DAKİKA: İZMİR'DE ATA'YA SAYGI YÜRÜYÜŞÜ - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement