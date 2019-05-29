İzmir'de atık depolama alanında yangın
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İzmir'in Aliağa ilçesine bağlı Çaltılıdere Mahallesi'nde Dümbültektepe olarak adlandırılan dağlık alandaki atık havuzda öğlen saatlerinde bir kez daha yangın çıktı.
İzmir'in Aliağa ilçesine bağlı Çaltılıdere Mahallesi'nde Dümbültektepe olarak adlandırılan dağlık alandaki atık havuzda öğlen saatlerinde bir kez daha yangın çıktı.
Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 11:54 Kaynak: İHA
Mahallenin su pompalarına yaklaşık 200 metre yakınında bulunan bir şirkete ait kimyasal atıklarla dolu havuzda öğlen saatlerinde yangın çıktı. Kimyasal atıkların reaksiyona girmesi ile başlayan yangını söndürme çalışmaları itfaiye ekipleri tarafından aralıksız devam ediyor. Aralıksız devam eden yangının dumanları, Aliağa'nın geniş bir bölgesinden görüldü. - İZMİR
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