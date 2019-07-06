İzmir'de atık depolama tesisinde yangın
56 dakika önce
İzmir'in Aliağa ilçesinde bir atık depolama tesisinde çıkan yangın kontrol altına alındı.
İzmir
Haber Yayın Tarihi : 06.07.2019 09:01 Kaynak: AA
'in Aliağa
ilçesinde bir atık depolama tesisinde çıkan yangın kontrol altına alındı.
Çaltılıdere mevkisinde bulanan atık depolama tesisinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
Yangını görenler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekiplerin müdahalesiyle alevler söndürüldü.
Hasara yol açan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
Son Dakika! Piknikten dönen işçileri taşıyan midibüs devrildi! 12'si ağır 23 yaralı
Şanlıurfa'dan acı haber! Denetlemeler sırasında rahatsızlanan askerimiz şehit oldu
Kadıköy'de iskeleden denize düşen kadını, zabıta kurtardı
7 kişinin hayatını kaybettiği metil alkol olayıyla ilgili 4 kişi tutuklandı