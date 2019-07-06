Son Dakika Haberleri: İzmir'de atık depolama tesisinde yangın
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İzmir'de atık depolama tesisinde yangın

56 dakika önce

İzmir'in Aliağa ilçesinde bir atık depolama tesisinde çıkan yangın kontrol altına alındı.

İzmir'de atık depolama tesisinde yangın, System.String[]
İzmir'in Aliağa ilçesinde bir atık depolama tesisinde çıkan yangın kontrol altına alındı.
Çaltılıdere mevkisinde bulanan atık depolama tesisinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
Yangını görenler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekiplerin müdahalesiyle alevler söndürüldü.
Hasara yol açan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
Haber Yayın Tarihi : 06.07.2019 09:01 Kaynak: AA
Aliağa, İzmir, Güncel
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