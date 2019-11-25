Son Dakika Haberleri: İzmir'de atık deposunda yangın (1)
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İzmir'de atık deposunda yangın (1)

6 saat önce

İZMİR'in Bornova ilçesi Işıkkent semtinde bulunan geri dönüşüm ve plastik atık deposunda yangın çıktı.

İzmir'de atık deposunda yangın (1), System.String[]

İZMİR'in Bornova ilçesi Işıkkent semtinde bulunan geri dönüşüm ve plastik atık deposunda yangın çıktı. Yangına 11 itfaiye aracı ile müdahale edilirken, depoda kimsenin olmadığı bildirildi.


Bornova, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.11.2019 10:22 Kaynak: DHA
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