İzmir'de atık deposunda yangın (3)
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2,5 SAATTE SÖNDÜRÜLDÜİzmir'in Bornova ilçesi Işıkkent semtindeki plastik ambalaj deposunda çıkan yangın, saat 11.30 sıralarında, 20 itfaiye ve acil kurtarma söndürme (AKS) aracı ile çok sayıda görevlinin müdahalesi sonucu söndürüldü.
Haber Yayın Tarihi: 25.11.2019 12:13 Kaynak: DHA
2,5 SAATTE SÖNDÜRÜLDÜ
İzmir'in Bornova ilçesi Işıkkent semtindeki plastik ambalaj deposunda çıkan yangın, saat 11.30 sıralarında, 20 itfaiye ve acil kurtarma söndürme (AKS) aracı ile çok sayıda görevlinin müdahalesi sonucu söndürüldü. Yangında küle dönen plastik ambalajlar, iş makinesiyle kaldırıldı. Ekipler, yangının elektrik aksamından çıkmış olma ihtimali üzerinde dururken, kesin çıkış nedeni için çalışmaların sürdürüldüğünü belirtti.
Davut CAN/İZMİR,
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