Son Dakika Haberleri: İzmir'de atık deposunda yangın (3)
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İzmir'de atık deposunda yangın (3)

6 saat önce

2,5 SAATTE SÖNDÜRÜLDÜİzmir'in Bornova ilçesi Işıkkent semtindeki plastik ambalaj deposunda çıkan yangın, saat 11.30 sıralarında, 20 itfaiye ve acil kurtarma söndürme (AKS) aracı ile çok sayıda görevlinin müdahalesi sonucu söndürüldü.

İzmir'de atık deposunda yangın (3), System.String[]

2,5 SAATTE SÖNDÜRÜLDÜ

İzmir'in Bornova ilçesi Işıkkent semtindeki plastik ambalaj deposunda çıkan yangın, saat 11.30 sıralarında, 20 itfaiye ve acil kurtarma söndürme (AKS) aracı ile çok sayıda görevlinin müdahalesi sonucu söndürüldü. Yangında küle dönen plastik ambalajlar, iş makinesiyle kaldırıldı. Ekipler, yangının elektrik aksamından çıkmış olma ihtimali üzerinde dururken, kesin çıkış nedeni için çalışmaların sürdürüldüğünü belirtti.

Davut CAN/İZMİR,


Bornova, İzmir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.11.2019 12:13 Kaynak: DHA
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