İzmir'de atık gıdalardan hayvan maması üretmek için tesis kurulacak - Son Dakika
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İzmir'de atık gıdalardan hayvan maması üretmek için tesis kurulacak

28.02.2022 11:35
İzmir'de atık gıdalardan hayvan maması üretmek için tesis kurulacak

AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı, İzmir'in Buca ilçesinde, atık gıdalardan kedi ve köpek maması üretmek için tesis kurulacağını bildirdi.

AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı, İzmir'in Buca ilçesinde, atık gıdalardan kedi ve köpek maması üretmek için tesis kurulacağını bildirdi.

Ceyda Bölünmez Çankırı, yaptığı yazılı açıklamada, Buca Kaymakamı Mahmut Nedim Tunçer'i, Hayvan Arama Kurtarma Derneği Başkanı Sibel Altun, AK Parti Buca İlçe Başkanı Hakan Kalfaoğlu ve Buca Belediye Meclis Üyesi Ekrem Gündoğdu ile ziyaret ettiklerini belirtti.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca tesis için Buca'da tahsis edilen arazide incelemeler gerçekleştirdiklerini ifade eden Ceyda Bölünmez Çankırı, hayvansever olarak projeden mutluluk duyduğunu dile getirdi.

Projeyle yiyeceklerin "Sıfır Atık" ve "Sürdürülebilir Geri Dönüşüm" yöntemleriyle değerlendirileceğini aktaran Ceyda Bölünmez Çankırı, şunları kaydetti:

"Gıda üretimi yapan işletmelerden kaynaklı gıda atıkları ile yemekhane ve restoranlarda oluşan yemek atıklarını ısıl işleme tabi tutarak kedi ve köpek maması üretme hedefiyle çalışmalarımıza başladık. Bu kapsamda, herhangi bir ticari amaç gütmeden gönüllülere ücretsiz mama desteği sağlamak üzere üretim yerini kurmak ve üretim faaliyetimizi gerçekleştirmek için bir yere ihtiyaç duymaktaydık. Başvurularımız ve görüşmelerimiz çerçevesinde Çevre, Şehircilik ve İklim Bakanlığımız tarafından Buca'da tahsis edilen arazide Buca Kaymakamlığımız ile beraber üretim yerini kuracağız."

Tesisin, hayvan dostlarına hayırlı olmasını dileyen Ceyda Bölünmez Çankırı, emeği geçenlere teşekkür etti.

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Ceyda Bölünmez Çankırı, AK Parti, İzmir, Buca, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İzmir'de atık gıdalardan hayvan maması üretmek için tesis kurulacak - Son Dakika


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