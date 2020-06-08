İzmir'de av sırasında vurulan şahıs hayatını kaybetti - Son Dakika

İzmir'in Buca ilçesinde, arkadaşlarıyla gittiği domuz avında vurulan şahıs kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.



Edinilen bilgiye göre olay, 3 Haziran günü Buca ilçesindeki ormanlık alanda meydana geldi. İddiaya göre, arkadaşlarıyla domuz avına giden Hüseyin Kezer isimli şahıs, av sırasında kimliği henüz belirlenemeyen kişi tarafından vuruldu. Kezer'in arkadaşları durumu jandarma ve sağık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı şahsı ambulansla İzmir Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Hüseyin Kezer, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen 5 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti.



Kezer'in cenazesi otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Jandarma ekiplerinin olayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor. - İZMİR