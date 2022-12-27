AVM'de korkunç ölüm! Beton zemine düşerek can verdi - Son Dakika
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AVM'de korkunç ölüm! Beton zemine düşerek can verdi

27.12.2022 16:02
AVM'de korkunç ölüm! Beton zemine düşerek can verdi

İzmir Balçova'da bulunan alışveriş merkezinde çalışan mağaza müdiresi, birinci kattaki merdiven boşluğundan eksi ikinci kattaki beton zemine düşerek yaşamını yitirdi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Dün sabah saat 09.00 sıralarında, Balçova ilçesinde bulunan Agora Alışveriş Merkezi'nde tekstil ve ev eşyaları mağazasında müdürlük yapan Cemalifer Kızgınoğlu, 1'inci kattaki merdivenlerdeyken bir anda dengesini kaybederek eksi 2'inci kata düştü.

HAYATINI KAYBETTİ

Beton zemine düşen kadın yerde hareketsiz şekilde yatarken, olayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemede Kızgınoğlu'nun hayatını kaybettiği belirlenirken, polis ekipleri çevrede çalışma yürüttü. Talihsiz kadının cansız bedeni, olay yerinde yapılan incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Cemalifer Kızgınoğlu'nun ölüm haberini alan yakınları yasa boğulurken, olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Kaynak: İHA
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Balçova, İzmir, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa AVM'de korkunç ölüm! Beton zemine düşerek can verdi - Son Dakika

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