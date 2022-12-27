Beton zemine düşen kadın yerde hareketsiz şekilde yatarken, olayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemede Kızgınoğlu'nun hayatını kaybettiği belirlenirken, polis ekipleri çevrede çalışma yürüttü. Talihsiz kadının cansız bedeni, olay yerinde yapılan incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kaynak: İHA

Balçova, İzmir, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › AVM'de korkunç ölüm! Beton zemine düşerek can verdi - Son Dakika

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