İzmir'de AVM'ler geçici süreyle kapatılıyor - Son Dakika
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İzmir'de AVM'ler geçici süreyle kapatılıyor

6 saat önce

İZMİR'deki koronavirüs ile mücadele kapsamında insan sirkülasyonunun yoğun olduğu AVM'lerin geçici süreyle kapatılmasına karar verildi.

İzmir'de AVM'ler geçici süreyle kapatılıyor, System.String[]

İZMİR'deki koronavirüs ile mücadele kapsamında insan sirkülasyonunun yoğun olduğu AVM'lerin geçici süreyle kapatılmasına karar verildi. AVM yönetimlerine kararı bildiren İzmir Büyükşehir Belediyesi, salgın nedeniyle il sınırları içindeki merkezlerin faaliyetlerinin durdurulmasını istedi.

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa süre içerisinde tüm dünyaya yayılan yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınıyla ilgili tüm dünyada mücadele devam ederken, Sağlık Bakanlığı tarafından alınan kararlar doğrultusunda, vatandaşların toplu şekilde bulunduğu mekanların çalışması geçici süreyle durdurulmuştu. Bu kapsamda konser, lokanta, kahvehane, bar, nargile salonu, tiyatro, sinema, her türlü kapalı çocuk oyun alanı (AVM ve lokanta içindekiler dahil), SPA ve spor salonlarının tamamı kapatıldı. İzmir'de ise, Büyükşehir Belediyesi tarafından koronavirüs ile mücadele kapsamında salgının yayılmasını en aza indirgemek amacıyla kapatılan mekanlara ek olarak insan sirkülasyonunun yoğun olduğu ve bulaşma riskinin yüksek olduğu AVM'lerin de geçici süreyle faaliyetlerinin durdurulmasının uygun olacağına karar verildi. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in talimatıyla, karar il sınırları içindeki tüm AVM yönetimlerine tebliğ edildi. Tebliğin ardından gün içinde pek çok AVM'nin kapatıldığı gözlendi.


Koronavirüs, İzmir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 06:39 Kaynak: DHA

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