İzmir'de AVM'ye ateş açan kişinin, aynı yere daha önce de saldırdığı belirlendi - Son Dakika

Güvenlik kameralarından görüntüleri izleyen ekipler, şüphelinin aynı AVM'ye 12 Mart'ta silahlı saldırıda bulunan ve gözaltına alınan 17 yaşındaki A.Ö. olduğunu belirledi. Adresini belirleyen ekipler zanlıyı silahla birlikte gözaltına aldı.

Alınan bilgiye göre, 11 Mayıs'ta Yeşilova Mahallesi 4174 sokakta bulunan AVM'ye pompalı tüfekle ateş açtıktan sonra olay yerinden kaçan şüpheliyi yakalamak için polis ekipleri çalışma başlattı.

İzmir 'in Bornova ilçesindeki bir AVM'ye geçen ay pompalı tüfekle ateş açan kişinin mart ayında aynı AVM'ye silahlı saldırı gerçekleştirilen kişi olduğu tespit edildi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

Survivor 2020'de adaya veda eden isim Aycan Yanaç oldu

Seda Sayan, O Ses Türkiye'nin ardından Yemekteyiz'i de bıraktı

Işın Karaca, taciz mesajını ifşa etti: Bir dirhem insanlık kalmamış yüreğinizde

Kenan Doğulu, doğum gününü kutlayan eşi Beren Saat'in paylaşımını ne beğendi ne de yorum yaptı