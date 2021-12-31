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İzmir'de avukatın kullandığı araçtan çıkanlar pes dedirtti - Son Dakika

İzmir'de avukatın kullandığı araçtan çıkanlar pes dedirtti

31.12.2021 09:49
İzmir'de avukatın kullandığı araçtan çıkanlar pes dedirtti

İzmir'in Bornova ilçesinde polis ekiplerince, avukat sürücünün kullandığı araçta esrar, kokain, metamfetamin, likit esrar, esrarlı kek, hassas terazi ve 64 bin 310 TL nakit para ele geçirildi.

İzmir'in Bornova ilçesinde polis ekiplerince, avukat sürücünün kullandığı araçta esrar, kokain, metamfetamin, likit esrar, esrarlı kek, hassas terazi ve 64 bin 310 TL nakit para ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 3 şüpheli, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, olay, geçtiğimiz salı günü saat 00.20 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Bornova İlçe Emniyet Müdürlüğü Şok Uygulama Timi ekipleri, Kazımdirik Mahallesi 367/7 Sokak üzerinde devriye attıkları esnada, 35 BBC 231 plakalı aracın içerisinden inen bir kişinin hal ve hareketlerinden şüphelendi. Bunun üzerine ekipler şüphelinin yanına yaklaştığı esnada şahıs kaçmaya başladı. Şüpheli, kısa bir süre içerisinde kovalamaca sonucu yakalanırken, kaçarken yakınlardaki bir bahçenin içerisine attığı şeffaf poşet ise ekiplerce bulundu. Poşet incelendiğinde içerisinden 6.40 gram esrar maddesi çıkarken, şahsın kimliğinin ise M.S. (19) olduğu tespit edildi.

Avukatın üzerinden uyuşturucu madde çıktı

Kovalamaca sonucu yakalanan M.S.'nin inmiş olduğu araç ise ekiplerce yapılan çalışmalar neticesinde kısa sürede bulundu. Durdurulan aracın avukat sürücüsü V.T. (30) ile yolcu konumunda bulunan E.E.'nin (25) ekiplerce üst araması gerçekleştirildi. Daha önceden uyuşturucudan kaydı bulunan avukat V.T.'nin üzerinden 1.1 gram esrar maddesi çıkarken, E.E.'nin üzerinde ise herhangi bir suç unsuruna rastlanılmadı.

Araç içerisinden çıkanlar şoke etti

Polis ekiplerince alınan savcılık kararının ardından otomobil içerisinde aramalarda bulunuldu. Yapılan aramalarda toplamda, 103,70 gram esrar, 56,3 gram kokain, 34,55 gram metamfetamin, 90 gram likit esrar, 159 gram esrarlı kek, 3 adet hassas terazi, 1 adet kırık telefon ve 64 bin 310 TL nakit para ele geçirildi.

Öte yandan, gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. - İZMİR

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Münir Karaloğlu, Bornova, Tragger, İzmir, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa İzmir'de avukatın kullandığı araçtan çıkanlar pes dedirtti - Son Dakika


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SON DAKİKA: İzmir'de avukatın kullandığı araçtan çıkanlar pes dedirtti - Son Dakika
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