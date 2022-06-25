İzmir'de avukatlar, göçmenlerin sınır dışı edilmesini engellemeye çalıştı - Son Dakika
Üye Girişi

İzmir'de avukatlar, göçmenlerin sınır dışı edilmesini engellemeye çalıştı

25.06.2022 23:37
İzmir'de avukatlar, göçmenlerin sınır dışı edilmesini engellemeye çalıştı

İzmir'de Afganistan uyruklu 226 kaçak göçmen, valilik kararıyla sınır dışı edilmek üzere otobüslere bindirildi. İzmirli avukatlar ise, otobüslerin önüne geçerek göçmenlerin gitmesini engellemeye çalıştı.

Türkiye'ye yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 78 Afganistan uyruklu kaçak göçmen Ankara'dan, 226 Afganistan uyruklu kaçak göçmen ise İzmir'den sınır dışı edildi.

OTOBÜSLERİN ÖNÜNE GEÇTİLER

İzmir'de sınır dışı edilmesi kararlaştırılan 226 göçmene İzmir Barosu'na bağlı avukatlar engel olmak istedi. Müvekkillerinin araçta yer aldığını öne süren avukatlar, otobüslerin önüne geçerek hareket etmelerini engellemeye çalıştı. Jandarma güçleri ile avukatlar arasında kısa süreli tartışma yaşanırken, otobüsler güçlükle ilerleyebildi.

VALİLİK: 304 KAÇAK GÖÇMEN SINIR DIŞI EDİLDİ

İzmir Valiliği konuya ilişkin açıklama yaparak Ankara ve İzmir'den 304 Afganistan uyruklu göçmenin sınır dışı edildiğini bildirdi. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Ülkemize yasa dışı yollardan giriş yaparak İzmir'in Torbalı ilçesinde kamyon kasasında yakalanan ve sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edilen yabancılar dahil olmak üzere; 78 Afganistan uyruklu yabancı 23.06.2022 tarihinde Ankara'dan, 226 Afganistan uyruklu yabancı 24.06.2022 tarihinde İzmir'den ülkelerine sınır dışı edilmiştir.

İzmir'de avukatlar, göçmenlerin sınır dışı edilmesini engellemeye çalıştı

İZMİR BAROSU: VALİLİĞİN AÇIKLAMASI GERÇEĞİ YANSITMIYOR

İzmir Barosu ise yaşanan tartışmaların ve valiliğin açıklamasının ardından basın duyuru yayınladı. Valiliğin açıklaması gerçeği yansıtmıyor başlıklı yazıda şu ifadeler kullanıldı: "Dün gece geç saatlerde İzmir Harmandalı Geri Gönderme Merkezi'nde bulunan yabancıların başlattığı protesto görüntüleri basına yansımıştır. Baromuza yabancıların protesto başlattığı ve bina önüne çok sayıda itfaiye aracı ve ambulansın geldiği bilgisi ulaşmıştır. Baro başkanlığımızca bu kaygı verici görüntüler üzerine ivedilikle olaya müdahale edilmiş, kurum müdürü ve vali yardımcısı ile görüşülmüş, merkeze girişi engellenen avukatların sabah saat 8.30 itibariyle kuruma alınacaklarına dair sözlü beyan alınmıştır. Ne var ki kurum önünde beklemekte olan avukatların müvekkilleriyle görüşme talepleri söz verilen saat geçmiş olmasına rağmen keyfi şekilde engellenmeye devam etmektedir. Bugün İzmir Valiliği tarafından merkezdeki olayların yabancıların çıkardığı bir kargaşadan ibaret olduğu; yangın, ölüm ya da yaralanma durumunun söz konusu olmadığı, kurumun rutin faaliyetine devam ettiği açıklaması yapılmıştır. Avukatların kuruma alınmadığına ilişkin kesin bilgilere rağmen valilikçe yapılan bu açıklamanın gerçeği yansıtmadığı tartışmasızdır. Avukata erişimin engellendiği rutin faaliyet olamaz. Bu nedenle söz konusu valilik açıklaması başta baromuz olmak üzere diğer tüm bağımsız kurumlarca teyide muhtaçtır. Harmandalı Geri Gönderme Merkezi İzmir Barosu'nun yıllardır yaptığıtüm çağrılara rağmen hak ihlallerinin sürekli olarak yaşandığı bir kurum hüviyetini sürdürmekte ısrar etmektedir. Bu uyarıların dikkate alınmaması neticesinde geçtiğimiz yıl yabancı uyruklu bir genç kurumda yanarak can vermiştir. Benzeri acı durumların bir daha yaşanmaması için başta İçişleri Bakanlığı ve Göç İdaresi Başkanlığı olmak üzere tüm yetkili kurumları geri gönderme merkezlerini baroların habersiz ve hazırlıksız denetimine açmaya, yabancıların anayasamızdan kaynaklanan başta yaşam hakkı olmak üzere tüm temel hak ve özgürlüklerine saygı göstermeye, rutin faaliyetine devam ettiği iddia edilen kuruma avukatların girişine ivedilikle izin vermeye, yaşanan ihlallerde sorumluluğu olan kamu görevlileri hakkında etkin bir soruşturma başlatmaya davet ediyoruz."

YORUMLAR
500
Ordu'da midibüs kaza yaptı: Dekan hayatını kaybetti, 19 kişi yaralandı Ordu'da midibüs kaza yaptı: Dekan hayatını kaybetti, 19 kişi yaralandı Son dakika haberleri! İzmir Kemalpaşa'da Çıkan Orman Yangını Kontrol Altına Alındı Son dakika haberleri! İzmir Kemalpaşa'da Çıkan Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

İzmir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İzmir'de avukatlar, göçmenlerin sınır dışı edilmesini engellemeye çalıştı - Son Dakika


Son Dakika
20:41 Ordu'da midibüs kaza yaptı: Dekan hayatını kaybetti, 19 kişi yaralandı
20:38 Mustafa Sarıgül, Yunanistan Parlamentosu önünde Türk bayrağı açmasının ardından saldırıya uğradı
20:33 Galatasaray, Abdülkerim Bardakcı ile sözleşme imzaladı! Transfer ücreti dudak uçuklattı
20:20 AFAD şiddetli yağışa karşı Bartın, Kastamonu ve Zonguldak'taki vatandaşları uyardı
19:57 Mastürbasyon yaparken cinsel organına zincir sokan adam hastanelik oldu
19:52 Fenerbahçe, ikinci hazırlık maçında Tirana'yı 4-0 mağlup ett
19:32 Fenerbahçe'nin yeni transferi Lincoln Henrique hazırlık maçlarındaki performansıyla mest etti
19:08 Real Madrid ile sözleşmesi sona eren Gareth Bale, ABD ekibiyle 1 yıllık kontrat imzalayacak
18:54 Fırat Kalkanı bölgesinde 5, Pençe-Kilit bölgesinde ise 2 terörist etkisiz hale getirildi
18:13 Beşiktaş, Wout Weghorst ile anlaşmaya varmak üzere! Golcü İstanbul'a geliyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.06.2022 23:47:25. #1.11#
SON DAKİKA: İzmir'de avukatlar, göçmenlerin sınır dışı edilmesini engellemeye çalıştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement