İzmir'de Avukatlardan Hayat Pahalılığı ve Şiddet Protestosu

İzmir Barosu, avukat Servet Bakırtaş'ın İstanbul'da öldürülmesini ve yaşadıkları ekonomik sorunları protesto etti. Avukatlar, "Bir yanda ekonomik şiddet, öbür yanda ölüm, yeter artık" pankartı açarak hükümete tepki gösterdi. İzmir Barosu Başkanı Özkan Yücel, "Bizi, ekonomik şiddetle ölüm arasına hapsetmeye çalışıyorlar. O alana sığmayacağız, emin olabilirsiniz. O alanı yıkıp geçeceğiz" dedi.

İzmir Barosu'na kayıtlı avukatlar, bugün Bayraklı Adliyesi önünde toplanarak, Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi'ne kasım ayında yapılan yüzde 25'lik zammın enflasyon ve hayat pahalılığı karşısında eridiği gerekçesiyle basın açıklaması yaptı. İstanbul Barosu'na bağlı avukat Servet Bakırtaş'ın öldürülmesini de protesto eden avukatlar, hükümete tepki gösterdi.

"O ALANI YIKIP GEÇECEĞİZ"

İzmir Barosu Başkanı Özkan Yücel, şöyle konuştu:

"Bu basın açıklamasını, avukatlara yönelik ekonomik şiddeti eleştirmek, asgari ücret tarifesindeki yüzde 25 artışa mahkum edilen meslektaşlarımızın sesini duyurabilmek için planlamıştık. Çağrıyı yaptığımız esnada, İstanbul Barosu'na mensup bir meslektaşımızın mesleki faaliyeti sebebiyle uğradığı saldırı sonucunda katledildiğini öğrendik. Yıllardır, avukata yönelik şiddetin durdurulması için, geçilebilmesi için önlemler alınması gerektiğini söyledik. Yine üvey evlat muamelesi ve sayısız sıkıntılarla karşılaştık. Bizi, ekonomik şiddetle ölüm arasına hapsetmeye çalışıyorlar. O alana sığmayacağız, emin olabilirsiniz. O alanı yıkıp geçeceğiz, emin olabilirsiniz. Çünkü biz, kararlıyız."

"81 BARO KARARLILIKLA MÜCADELE EDECEK"

Avukatların ekonomik krizle boğuştuğunu, Adalet Bakanlığı ile yaptıkları görüşmede, 1 Eylül'de taleplerine uygun yeni bir tarifenin yayımlanacağının iletildiğini söyleyen Yücel, şöyle devam etti:

"Taleplerimizin arkasındayız, daha azını kabul etmeyeceğiz. Daha azını vermeye kalkarsanız, avukatı yine yok sayarsanız, avukatı ötekileştirirseniz, kimliksizleştirirseniz biz, her türlü demokratik hakkımızı kullanmaya hazırız. Bu kararlılığımız devam ediyor. Üzerine bir acıyla beraber. Başımız sağ olmuyor artık. Yaptığımız her işte düşmanlaştırılan, ötekileştirilen, avukatlar oluyor. Oysa avukat, yurttaşın hak arama mücadelesinin temsilcisi, adaletin yerine gelmesinin garantisi. Bunu iktidar mensuplarına bir türlü anlatamadık. Anlamaya niyetleri de yok gibi görünüyor. Ama şunu bilsinler, 81 baro, ortaklaşa, hep birlikte haklarımızı almak için mücadele etme kararlılığından bir adım geriye düşmeyeceğiz."

"ÖNLEM ALIN" ÇAĞRISI

Hükümete çağrı yapan Yücel, "Bir meslektaşımızı kaybettik. Önlem alınmazsa kaybetmeye devam edeceğiz. O yüzden buradan yetkililere bir kez daha sesleniyoruz. Avukata yönelik şiddeti engellemek için gereken her türlü tedbiri iktidar olarak almak zorundasınız. Aksi takdirde biz, CMK'ları kapatmak, adliyeleri terk etmek, yargılama faaliyetini işlevsiz kılmak için üretimden gelen gücümüzü kullanmak konusunda kararlıyız" diye konuştu.

Avukatlar, basın açıklaması sonrası cüppeleriyle Bayraklı Adliyesi'nden İzmir Adliyesi Ek Binası'na yürüdü. Avukatlar, "Susmuyoruz, korkmuyoruz, itaat etmiyoruz" sloganı attı.