İzmir'de ayakkabı imalathanesinde çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika
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İzmir'de ayakkabı imalathanesinde çıkan yangın söndürüldü

08.03.2022 12:19
İzmir'de ayakkabı imalathanesinde çıkan yangın söndürüldü

İzmir'in Bornova ilçesinde bir ayakkabı imalathanesi, yangın sonucu kullanılamaz hale geldi.

İzmir'in Bornova ilçesinde bir ayakkabı imalathanesi, yangın sonucu kullanılamaz hale geldi.

Egemenlik Mahallesi'ndeki 3 katlı ayakkabı imalathanesinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Olay yerine gelen polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemi alırken itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

Tüm binada etkili olan yangın, itfaiyenin çalışmasıyla söndürüldü.

İmalathane, kullanılamaz hale geldi.

İzmir'de ayakkabı imalathanesinde çıkan yangın söndürüldü

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Yangın, İzmir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İzmir'de ayakkabı imalathanesinde çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika


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