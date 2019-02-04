İzmir'de Ayakkabı İmalatı Yapan İş Yerinde Yangın Çıktı
54 dakika önce
İzmir'de ayakkabı imalatı yapan iş yerinde yangın çıktıİZMİR - İzmir'in Bornova ilçesinde, ayakkabı imalatı yapılan bir iş yerinde çıkan yangın büyük çapta maddi hasara yol açtı.
İzmir
'de ayakkabı imalatı yapan iş yerinde yangın çıktı
İZMİR - İzmir'in Bornova
ilçesinde, ayakkabı imalatı yapılan bir iş yerinde çıkan yangın büyük çapta maddi hasara yol açtı.
Edinilen bilgiye göre yangın, Bornova ilçesi 6106 sokaktaki ayakkabı üretimi yapılan bir atölyede sabah saatlerinde çıktı. Yangın sonrasında bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, yangına hemen müdahale etti. Bölgeye gelen polis ekipleri de olay yerine kimseyi yaklaştırmayarak güvenlik önlemi aldı. İtfaiye
ekipleri, korkutan yangını güçlükle kontrol altına aldı. Bölgede soğutma çalışmaları devam ederken, yangında büyük çapta maddi hasar meydana geldi.
Yangının nedeni araştırılıyor.
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Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 11:40 Kaynak: İHA
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