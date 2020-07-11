İzmir'de, Ayasofya için 30 ilçede şükür namazı kılındı - Son Dakika

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın, Ayasofya'nın ibadete açılacağını duyurmasının ardından İzmir'in 30 ilçesinde şükür namazı kılındı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Ayasofya'nın ibadete açılacağını duyurması, İzmir'de de sevinçle karşılandı. İzmir'in 30 ilçesinde sabah namazı öncesi Ayasofya'nın ibadete açılması nedeniyle şükür namazı kılındı. AK Parti Gençlik Kolları'nın öncülüğünde vatandaşlar, Konak Meydanı'nda koronavirüs tedbirlerine uyarak şükür namazı kıldı.
AK Parti Konak Gençlik Kolları Başkanı Yakup Hilmi Akçay ise büyük bir mutluluk duyduğunu ifade etti. Akçay, "Bugün sabah namazına müteakip şükür namazı için Ayasofya'mızın, atamızın mirasının, tekrardan ibadethaneye açılmasından dolayı şükür namazını kılıyoruz. Çok mutluyuz, başta buna sebep olan reisimiz sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ederiz" diye konuştu.