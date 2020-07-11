İzmir'de Ayasofya için şükür namazı kılındı - Son Dakika

İzmir'de Ayasofya için şükür namazı kılındı

İzmir'de Ayasofya için şükür namazı kılındıCUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın Ayasofya'nın ibadete açılacağını duyurmasının ardından İzmir'in 30 ilçesinde şükür namazı kılındı.

İzmir'de Ayasofya için şükür namazı kılındı

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CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın Ayasofya'nın ibadete açılacağını duyurmasının ardından İzmir'in 30 ilçesinde şükür namazı kılındı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ayasofya'nın ibadete açılacağını duyurmasından sonra tüm Türkiye'de olduğu gibi İzmir'de de sevinçle karşılandı. İzmir'in 30 ilçesinde sabah namazı öncesi Ayasofya'nın ibadete açılması nedeniyle şükür namazı kılındı. AK Parti Gençlik Kolları'nın öncülüğünde vatandaşlar, Konak Meydanı'nında koronavirüs tedbirlerine uyarak şükür namazı kıldı.

MESCİD-İ AKSA'NIN ÖZGÜRLÜĞE KAVUŞMASININ MÜJDESİ

Şükür namazı için Konak Meydanı'na gelen AK Parti Konak İlçe Başkanı Mehmet Sait Başdaş, Ayasofya'nın ibadete açılması, Mescid-i Aksa'nın özgürlüğe kavuşmasının müjdesidir. Bizde bugün, bu vesile ile Konak AK Parti olarak burda toplanarak şükür namazı kılacağız. Çok mutluyuz, dünden beri yatmadık, öyle bir heyecan var ki Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'u fet ettiği gündeki heyecan var dedi.

ÇOK MUTLUYUZ

Öte yandan, AK Parti Konak Gençlik Kolları Başkanı Yakup Hilmi Akçay ise büyük bir mutluluk duyduğunu ifade etti. Akçay, Bugün sabah namazına mütakip şükür namazı için Ayasofyamızın, atamızın mirasının, tekrardan ibadethaneye açılmasınından dolayı şükür namazını kılıyoruz. Çok mutluyuz, başta buna sebep olan reisimiz sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ederiz diye konuştu.

Recep Tayyip Erdoğan, Ayasofya, Konak, İzmir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.07.2020 07:53 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İzmir'de Ayasofya için şükür namazı kılındı - Son Dakika

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