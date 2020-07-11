İzmir'de "Ayasofya" için şükür namazı kılındı - Son Dakika

İzmir'de Ayasofya'nın yeniden cami olarak ibadete açılması dolayısıyla sabah namazının ardından şükür namazı kılındı.

AK Parti İzmir İl Gençlik Kolları tarafından kentin 30 ilçesinde düzenlenen programa çok sayıda vatandaş katıldı.

Konak Meydanında kılınan şükür namazında ise vatandaşlar sosyal mesafe kurallarına dikkat ederek şükür namazını eda etti.

AK Parti İzmir İl Gençlik Kolları Başkanı Eyyüp Kadir İnan, yaptığı açıklamada Ayasofya Camisinin tekrar kendi hürriyetine kavuşması vesilesiyle sabah namazına müteakip şükür namazı kıldıklarını belirtirken, "Rabbimize hamdolsun. Bu kararın alınmasında başta cesareti ve lideliğiyle sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz." dedi.