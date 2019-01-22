İzmir'de, Aydınlatma Direğinde İntihar Girişimi

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Çeşme'de, Adaylıktan Çekilen Sema Aydın'ın Yerine Gelen Cumhur İttifakı Adayı Belli Oldu

Turkcell'in Geliştirdiği Yerli Arama Motoru Yaani, Yapılan Bazı Aramalarda Büyük Bir Skandala İmza Attı