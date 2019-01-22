Son Dakika Haberleri: İzmir'de, Aydınlatma Direğinde İntihar Girişimi

İzmir'de, Aydınlatma Direğinde İntihar Girişimi

20 dakika önce

İZMİR'in Bornova ilçesinde, dolandırıldığını iddia eden 3 çocuk babası B.İ., aydınlatma direğine çıkarak, intihar girişiminde bulundu.

İzmir'de, Aydınlatma Direğinde İntihar Girişimi, System.String[]
İZMİR'in Bornova ilçesinde, dolandırıldığını iddia eden 3 çocuk babası B.İ., aydınlatma direğine çıkarak, intihar girişiminde bulundu.

Metro Stadyum Durağı yakınlarındaki bir aydınlatma direğine çıkan B.İ.'yi görenler durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekiplerin atlama ihtimaline karşı önlem aldığı B.İ., polisin yaklaşık yarım saat süren ikna çabaları sonuca aydınlatma direğinden indi. Karakola götürülen B.İ.'nin, bir arkadaşı tarafından dolandırıldığını bu nedenle 3 evini kaybettiğini, bunalıma girerek intihar etmeye kalkıştığını söylediği öğrenildi. - İzmir

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 03:11 Kaynak: DHA

Bornova, İzmir, Güncel
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