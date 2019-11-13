Son Dakika Haberleri: İzmir'de aynı aileden 4 kişi silahla vurularak öldürülmüş halde bulundu
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İzmir'de aynı aileden 4 kişi silahla vurularak öldürülmüş halde bulundu

7 saat önce

İzmir'in Kiraz ilçesinde aynı aileden biri kadın, 4 kişi silahla vurularak öldürüldü.

İzmir'de aynı aileden 4 kişi silahla vurularak öldürülmüş halde bulundu, System.String[]

İzmir'in Kiraz ilçesinde aynı aileden biri kadın, 4 kişi silahla vurularak öldürüldü.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Çayağzı Mahallesi'nde İbrahim A. (40), eşi Döndü A. (38), oğulları Kemal A. (17) ve akrabaları Erol A. (35), Çayağazı Mahallesi Bağarası Sokak'taki evlerinin önünde silahla vurulmuş halde bulundu.

Olaya ilişkin maktullerin akrabası M.A. (35) jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Şüphelinin ilk ifadesinde 4 kişiyi kendisine ait tabanca ve tüfekle, "eşinin rahatsız edilmesi" nedeniyle işlediğini söylediği öğrenildi.

Şüphelinin ifadesi üzerine M.A'nın eşi İ.A. da gözaltına alındı.

Ekiplerin ve cumhuriyet savcısının çalışmalarını tamamlamasının ardından cesetler İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Kiraz, İzmir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.11.2019 05:00 Kaynak: AA
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