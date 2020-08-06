İzmir'de aynı anda 2 yangın - Son Dakika

İzmir'in Bayraklı ve Buca ilçelerinde aynı anda makilik alanlarda başlayan yangınlar erken müdahale ile kısa sürede kontrol altına alındı.

Yaklaşık 10 gündür her gün orman ve makilik alanda yangının çıktığı İzmir'de saat 17.00 sıralarında Bayraklı ilçesi Atatürk Ormanı içindeki makilik alandan dumanlar yükseldi. Kısa sürede havadan helikopterle ve kara ekipleriyle müdahale edilen yangın fazla büyümeden kontrol altına alındı.

Buca ilçesinin Çamkule Mahallesi'nde otluk alanda saat 17.15 civarında dumanlar yükselmeye başladı. Kısa sürede havadan ve karadan müdahale edilen yangın kontrol altına alınırken, iki olay yerinde de soğutma çalışmaları devam ediyor.

Sabah saatlerinde de İzmir'in Çiğli ilçesinde bulunan makilik alanda yangın çıkmış, havadan ve karadan yapılan müdahale ile kısa sürede söndürülmüştü. - İZMİR