İzmir'de ayrı yaşadığı eşi tarafından vurulan kadın yaşam savaşını kaybetti - Son Dakika
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İzmir'de ayrı yaşadığı eşi tarafından vurulan kadın yaşam savaşını kaybetti

21.07.2022 14:48
İzmir'de ayrı yaşadığı eşi tarafından vurulan kadın yaşam savaşını kaybetti

İzmir'in Bayındır ilçesinde boşanma aşamasındaki eşi tarafından pompalı tüfekle vurularak ağır yaralanan 3 çocuk annesi kadın, hastanede 25 gündür verdiği yaşam savaşını kaybetti.

İzmir'in Bayındır ilçesinde boşanma aşamasındaki eşi tarafından pompalı tüfekle vurularak ağır yaralanan 3 çocuk annesi kadın, hastanede 25 gündür verdiği yaşam savaşını kaybetti.

Olay, 27 Haziran günü 09.30 sıralarında Bayındır Mithatpaşa Mahallesi Park Geçidi Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, E.M. (51), yanında getirdiği av tüfeğiyle boşanma aşamasındaki eşi Nuriye Mert'e (38) ateş açtı. Kadın vücuduna isabet eden saçmalarla yaralanırken, E.M. olay yerinden kaçtı. Silah seslerini duyan vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Yaralı kadın ambulansla Bayındır Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hayati tehlikesi olan Nuriye Mert, daha sonra Torbalı Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Polis şüpheliyi Kemalpaşa'da yakaladı

Polis ekipleri, olay yerinde yaptığı incelemenin ardından kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Çevredeki güvenlik kameraları ve görgü tanıklarının ifadeleri doğrultusunda araştırma yürüten ekipler, şüpheli E.M.'nin 35 DA 1582 plakalı kiralık araçla kaçtığını belirledi. Ekipler, Plaka Tanıma Sistemi (PTS) kayıtlarından şüphelinin Kemalpaşa istikametine doğru kaçtığını tespit etti. Şüphelinin bulunduğu araç, Kemalpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Torbalı-Kemalpaşa yolu üzerinde durduruldu. Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan E.M., sorgulanmak üzere Bayındır Polis Merkezi Amirliğine götürüldü. Buradaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı tutuklandı.

Çocuklarının gözü önünde vurup, onlarla beraber kaçmış

Öte yandan E.M.'nin Yalova'dan İzmir'e geldiği, boşanma aşamasındaki eşi Nuriye Mert'i iki çocuğuyla beraber bulundukları 35 NDY 38 plakalı otomobilin içerisindeyken av tüfeğiyle vurup ağır yaraladığı öne sürüldü. E.M.'nin daha sonra çocukları da alıp kaçtığı öğrenildi.

Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan 3 çocuk annesi Nuriye Mert ise 25 gün süren yaşam savaşını kaybetti. Mert'in acı haberini alan yakınları yasa boğulurken, olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. - İZMİR

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İzmir'de orman yangını İzmir'de orman yangını Ünlü oyuncu Erdal Beşikçioğlu'nun acı günü Ünlü oyuncu Erdal Beşikçioğlu'nun acı günü
Kaynak: İHA

Bayındır, Çocuk, İzmir, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İzmir'de ayrı yaşadığı eşi tarafından vurulan kadın yaşam savaşını kaybetti - Son Dakika

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SON DAKİKA: İzmir'de ayrı yaşadığı eşi tarafından vurulan kadın yaşam savaşını kaybetti - Son Dakika
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