İzmir'de babaanne ile torununun öldüğü kazaya ilişkin otomobil sürücüsü tutuklandı - Son Dakika
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İzmir'de babaanne ile torununun öldüğü kazaya ilişkin otomobil sürücüsü tutuklandı

26.07.2022 11:35
İzmir'de babaanne ile torununun öldüğü kazaya ilişkin otomobil sürücüsü tutuklandı

İzmir'in Tire ilçesinde, 55 yaşındaki kadın ile 6 yaşındaki torununun hayatını kaybettiği kazaya ilişkin gözaltına alınan otomobilin sürücüsü, tutuklandı.

İzmir'in Tire ilçesinde, 55 yaşındaki kadın ile 6 yaşındaki torununun hayatını kaybettiği kazaya ilişkin gözaltına alınan otomobilin sürücüsü, tutuklandı.

Tire-İzmir kara yolu Mahmutlar Mahallesi yakınlarındaki kazanın ardından gözaltına alınan sürücü F.C'nin, jandarmadaki işlemi tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlı, sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Öte yandan, kazada hayatlarını kaybeden Sevinç Yür (55) ile torunu Buse Ada Yür'ün (6), Bayındır ilçesindeki Tokatbaşı Mahallesi Mezarlığı'nda dün kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildiği öğrenildi.

İzmir'in Tire ilçesinde, F.C. idaresindeki 35 YMD 30 plakalı otomobil, Tire-İzmir kara yolu Mahmutlar Mahallesi yakınlarında, yolun karşısına geçmeye çalışan Sevinç Yür ile torunu Buse Ada Yür'e çarpmış, Yür ve torunu olay yerinde hayatını kaybetmişti.

Sürücü, jandarma ekiplerince gözaltına alınmıştı.

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Kaynak: AA

İzmir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İzmir'de babaanne ile torununun öldüğü kazaya ilişkin otomobil sürücüsü tutuklandı - Son Dakika

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