İzmir'de babaanne ve torunun can verdiği kazada sürücü tutuklandı - Son Dakika
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İzmir'de babaanne ve torunun can verdiği kazada sürücü tutuklandı

26.07.2022 19:50

İzmir'de babaanne ve torunun can verdiği kazada sürücü tutuklandı İzmir'in Tire ilçesinde meydana gelen ve babaanne ile 6 yaşındaki torununun hayatını kaybettiği kazaya ilişkin gözaltına alınan otomobil sürücüsü tutuklandı.

İzmir'de babaanne ve torunun can verdiği kazada sürücü tutuklandı

İZMİR - İzmir'in Tire ilçesinde meydana gelen ve babaanne ile 6 yaşındaki torununun hayatını kaybettiği kazaya ilişkin gözaltına alınan otomobil sürücüsü tutuklandı.

Kaza dün sabah saat 07.50 sıralarında, Torbalı - Tire yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İzmir istikametinden Tire istikametine seyir halinde olan F.C. idaresindeki 35 YMD 30 plakalı otomobil, Tokatbaşı kavşağına geldiği sırada yol kenarında bekleyen Sevin Yür ve torunu Buse Ada Yür bir anda karşıya geçmek istedi. Bir anda karayoluna çıktığı öne sürülen ve tarım işçisi oldukları öğrenilen iki kişiye otomobil çarparken, çarpmanın etkisiyle babaanne ve torun metrelerce savruldu. İhbar üzerine olay yerine jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemede 2 kişinin de kaza yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Toprağa verildiler

Hayatını kaybeden babaanne ve torunun cansız bedenleri, savcı tarafından yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı. Kazada hayatlarını kaybeden Sevinç Yür ile torunu Buse Ada Yür'ün (6), Bayındır ilçesindeki Tokatbaşı Mahallesi Mezarlığı'nda dün kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildiği öğrenildi.

Sürücü tutuklandı

Kazanın ardından gözaltına alınan sürücü F.C., jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Otomobil sürücüsü burada çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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Kaynak: İHA

Torbalı, İzmir, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İzmir'de babaanne ve torunun can verdiği kazada sürücü tutuklandı - Son Dakika

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