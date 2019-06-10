Son Dakika Haberleri: İzmir'de babanın iki kızını tüfekle vurduğu iddiası
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İzmir'de babanın iki kızını tüfekle vurduğu iddiası

2 saat önce

İzmir'de bir kişinin, 13 ve 16 yaşlarındaki kızlarını tüfekle ateş ederek yaraladığı iddia edildi.

İzmir'de babanın iki kızını tüfekle vurduğu iddiası, System.String[]
İzmir'de bir kişinin, 13 ve 16 yaşlarındaki kızlarını tüfekle ateş ederek yaraladığı iddia edildi.
Bayraklı ilçesi 1634 Sokak'ta yaşayan M.K.S'nin (45) evinden silah sesleri geldiğini duyan çevredeki vatandaşlar, durumu polis bildirdi.
Olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, M.K.S'nin kızları S.S. (13) ile G.S'yi (16) tüfekle vurulmuş halde buldu.
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan kardeşlerin hayati tehlikelerinin bulunduğu belirtildi.
Yat kaptanlığı yaptığı öğrenilen baba, olay yerinde gözaltına alındı.
Haber Yayın Tarihi : 10.06.2019 09:52 Kaynak: AA
Polis, İzmir, Güncel
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