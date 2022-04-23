İzmir'de babası ve babaannesini darbeden kişi tutuklandı - Son Dakika
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İzmir'de babası ve babaannesini darbeden kişi tutuklandı

23.04.2022 12:36
İzmir'de babası ve babaannesini darbeden kişi tutuklandı

İzmir'in Narlıdere ilçesinde, babası ve babaannesini darbeden ve bu anları da sosyal medya hesabından paylaşan kişi tutuklandı.

İzmir'in Narlıdere ilçesinde, babası ve babaannesini darbeden ve bu anları da sosyal medya hesabından paylaşan kişi tutuklandı.

Narlıdere İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir kişinin birlikte yaşadığı babası ile babaannesini dövdüğü, darp görüntülerini de sosyal medya hesabından paylaştığı yönündeki ihbar üzerine çalışma başlattı.

Şüphelinin Y.G. olduğunu tespit eden ekipler, zanlıyı Narlıdere'deki adresinde gözaltına aldı.

Psikolojik sorunları olduğu belirtilen şüpheli, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Öte yandan, darbedilen kişilerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İzmir'de babası ve babaannesini darbeden kişi tutuklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: İzmir'de babası ve babaannesini darbeden kişi tutuklandı - Son Dakika
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